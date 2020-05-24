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【一家四口 離家出走】岑皓軒：移民前先給個「試用期」

名人薈萃 10:50 2020/05/24

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有幸獲出版社邀請，把這幾年旅居知識和經驗集結成書：《自遊人生 旅居藍圖》。由初稿到成書約兩個月，並非寫得快，而是近年不斷有讀者問我們關於移民或移居之事。我們絕非鼓勵移民，而是做「重大決定」前，給自己和家人一個「試用期」，看看移民是否真合適，這就是「旅居」的真義。

外國的月亮非特別圓

接受眾多查詢時，強烈感到想離開香港的心態是基於恐懼，而非真正傾慕外國。所以我們建議「旅居」這中間着墨點，「進」可變跳板移民，「退」也能輕鬆回頭，而且豐富了人生經驗。

不少人誤把「遊客經驗」當成「移居經驗」，以為陽光與海灘就是理想居所，近大型購物商場即生活方便。其實大家可有想過，原本的「陽光與海灘」在惡劣天氣下可能是「強風與巨浪」，長期居住大型購物商場旁，可能要被迫承擔「遊客區」昂貴食物價格和大排長龍的超市和餐廳。

人各有所好，不少人以往喜愛英美加澳紐等「英語國家」，香港人英文好，語言上適應易。這些地方是早已有移民社區，不但有「唐人街」，更有「小香港」「小北京」等小區，中華超市/中式餐館林立。然而，做了一場「移民大龍鳳」後，再一次生活在同一種文化，同一個團體，還要加上寄人籬下，那豈不是畫蛇添足？！

也有人為了政治因素而移民。但其實每個國家都有其政治和法治的優缺點。我20年前曾在英國生活5年，親身體驗英國民眾對政府和其他國家的看法。這裏我不花太多篇幅，但建議你可以看看一部2003年10月上映的愛情喜劇電影——《真的戀愛了》（Love Actually），就明白我是甚麼意思。

香港資產可遙距管理

正因為西方國家的單一族意識較強，所以我們建議從亞洲出發「旅居」。亞洲國家多元種族意識普及，如果你在泰國/馬來西亞/日本等地生活，我們香港人會較易融合當地社會。地理上，如果選擇距離香港3小時生活圈內的亞洲地方，就算有孩子，家人朋友探望也很方便，當作一趟短旅行。

財務安排方面，旅居比移民的好處多。不少國家對新移民海外資產都收稅，所以新移民都傾向把香港資產「連根拔起」，一舉搬到移民國家。但旅居卻讓你一腳踏兩船，一方面可遙距管理香港資產（收租/收股息等），另一方面也可讓你在外邊發展新機會。

說到底，心態最重要，如果本身對土生土長的香港不滿，習慣挑剔負面人和事，那麼你去到新地方也同樣挑剔，不滿新生活。相反，我們飲水思源，感恩香港給我們的經驗，也享受在外邊的生活，做個地球村村民，把香港的好東西帶出去，也把外邊的好東西分享給香港人！

撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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