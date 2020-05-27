▲ 【港版國安法】美國制裁會否使出王牌 打掉金融中心

港版國安法令中美鬥法升級。美國總統特朗普表示，最快本周對中國推出「非常強大」制裁。白宮發言人更指，難以相像香港金融中心地位可以維持。北京此時出手建立港區國安法，誠然不無風險。美國手握「香港人權與民主法案」王牌，可隨時藉香港大打中美金融戰，重挫中方。但美國大選在即，應對中國亦有3大弱點，為中美本局角力增添縣念。

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北京收緊對港控制，需要承受相當主要來自美國外部風險。美國內部雖然撕裂，但對華強硬無疑是民主、共和兩黨最大公因數，港版國安法正是美國兩黨粘合劑。參議院兩黨議員隨即要求制裁中國，甚至表明他們早在港版國安法提出前，已在草擬有關制裁法案。

美國1張制裁王牌：香港人權法

美國去年通過《香港人權與民主法案》，更成為美方制裁中國王牌。香港人權與民主法案要求華府評估香港一國兩制實施狀況，若認為不達標可實施制裁，削減或撤銷香港特別待遇，衝擊香港國際金融中心地位。

港版國安法現在則有機會成為，觸動美國啟動香港人權與民主法案制裁機制的導火線。美國近日已着手打響中美金融戰，有意迫使中國企業在美國退市。假如美國接下來劍指香港金融中心，中國資金鏈恐難免重創。

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美國應對港版國安法3大弱點

不過，香港已經動盪多時，北京選擇此時拍板推動港版國安法，無疑是個經過計算的戰略決定。美國現時應對港版國家法，相信有3大弱點，並都與年底美國大選有關。

首先，美國大選之前，可說正正是美國社會最分裂時候，限制了兩黨協同應對中國可能。

儘管民主黨對華強硬或比特朗普有過之而無不及，但假如美國兩黨現在合作給予中國重重一擊，民主黨亦只會白白為特朗普政府加分。特朗普政府近日不斷嘗試將美國疫情責任歸究中國，民主黨若也全力狙擊中國則正中特朗普下懷，變相為他轉移抗疫不力視線，將選舉議題拉回有利特朗普的中美角力。

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其次，特朗普若為了香港跟北京硬碰，中美貿易協議和他的連任機會都可能成為犧牲品。

中美貿易戰早已削弱俄亥俄、賓夕法尼亞等美國大選搖擺州份經濟。美國去年製造業陷入萎縮，工廠產出減少1.3%；農莊破產數字更大增20%。美國經濟如今更受到新冠肺炎疫情摧殘，衰退幾已成為定局，特朗普若不顧中美貿易協議而跟北京硬幹，還需承受流失美國農民鐵票風險。

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再者，美國藉香港大打中美金融戰是個「核選項」，美國自己也難全身而退。

香港作為國際金融中心，對中國內地和美國一樣有利。香港是美國在全球錄得最大順差的貿易夥伴。美國國務院去年報告指，美港貿易和金融關係非常強勁，逾1,300美國企業在港經營，幾乎包括所有美國大型金融機構，約300家更以香港作為亞洲業務基地。美國若撤銷香港特別待遇，必定嚴重損害美企和美國經濟利益，形同在大選前為特朗普雪上加霜。

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由此可見，美國大選在即之下，中美角力尤其暗流湧動，盤算交加。美國即使想對香港特別地位開刀，相信也不會一步到位。港版國安法會將中美未來數月關係引向何處，值得進一步觀察。

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責任編輯：方圓之