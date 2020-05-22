【足球經濟學】沙特王儲29億收購紐卡素 英超聯背後的龐大利益

不少中東資金、財團，也就是外界俗稱為「油王」的一群富豪，對足球相當感興趣，尤其是英超球隊。剛剛就傳出英超官方已經批准了沙特財團收購紐卡素的申請，意味又多一隊土豪球隊要誕生。根據外媒報道，沙特公共投資財團準備用3億英鎊（29億港元）收購。

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究竟是什麽原因令這群中東資金特別喜歡收購知名足球會？難道投資球會的回報真的如此高，甚至比任何衍生工具高？事實上，投資足球會的利潤普遍不太高，主要靠售賣轉播權、門票收益，以及售賣球衣作收入來源，雖然數字普遍尚算可觀，不過求隊同時要兼顧比賽成績，比賽風格，更可能要花費天文數字轉會費，力邀世界球星加盟，知名教練執教，似乎沒什麽保障。

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那麽這些中東油王究竟看中哪一點，一而再，再而三的注資這些球會？足球在英國人心目中舉足輕重，如果入主老牌球會後，絕對有助提升個人社會地位，例如2007年前泰國總理他信高調收購曼城後，馬上令他在國際間知名度大增，甚至有更多人會因此留意泰國，影響力絕對不能忽視。

這群中東資金的著眼點，不在於球會能爲他們帶來多少利潤，而是球會能爲他們帶來的知名度，也可以視為形象工程的一部分，無論是球衣的胸前廣告，還是媒體的有關報道，都可以提高企業的知名度，甚至是中東國家的國際地位，這很可能才是他們的真正目的。

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