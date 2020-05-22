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朱克伯格料Facebook一半員工可永久在家工作

環球社會熱點 15:36 2020/05/22

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朱克伯格料Facebook一半員工可永久在家工作

新冠肺炎疫情全球大流行，因應多地實行封城措施，不少員工都需要在家工作。Facebook（美：FB）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，預計在未來5至10年，公司會有約一半員工可以在家工作。

朱克伯格在fb內部直播上表示，因應多地實行封城措施，目前公司95%員工都在家工作。

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朱克伯格更指，即使各地逐步解封，Fb計劃容許部分員工全程在家工作，並會招聘以在家工作方式上班的員工。

朱克伯格引述一項調查指，有一半員工表示，他們在家工作與在辦公室工作的效率一樣高。故此，fb會允許員工在符合特定條件的情況下，永久在家工作。

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朱克伯格估計，5年至10年內，fb可能有一半員工會永久在家工作。

朱克伯格要求員工在2021年1月1日前，通知公司在家上班位置是否有否改變，而基於稅務與會計考慮，員工的薪酬會相應作出調整。

此前，Twitter宣布可讓員工永久在家工作；亞馬遜則宣布會在10月復工；蘋果則要求員工在5月底或6月初逐步復工。

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責任編輯：林嘉莉

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