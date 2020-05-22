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【海外投資】投資英國樓攻略　詳解英國買二手樓開支

環球政經 15:34 2020/05/22

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《港版國安法》如箭在弦，不少港人都擔心在港資產的安危。再者，現時磅匯低水，投資英國物業「收租公」或許是不錯的選擇，但要小心買英國樓雜費七除八扣後，可能令回報大大減少，究竟到英國買樓有何開支？

開支一 – 英國印花稅

英國置業的印花稅門檻是 12.5 萬鎊，如果閣下購買的是非住宅物業，繳交印花稅的門檻為 15 萬鎊，當成交價高於門檻時，多出的部份將要繳稅。

樓價 繳稅部份 稅項
£125,000 £125,000 0%
低於 £250,000 £125,001 至 £250,000 2%
低於 £925,000 £250,001 至 £925,000 5%
低於 £1,500,000 £925,001 至 £1,500,000 10%
超過 £1,500,000 超過 £1,500,000 12%

*非首置需額外繳交3%印花稅

如果閣下是首次置業，不論是否英國國民，皆可獲稅務優惠，在英格蘭購買 50 萬鎊以下的物業，首 30 萬鎊可免徵印花稅；在蘇格蘭，17.5 萬鎊以下物業可免收印花稅；在威爾斯，購買 18 萬鎊以下住宅，可免徵印花稅。

反之，如閣下曾於英國購買物業，則每個物業需繳交額外 3% 印花稅，即使原本樓價的首 £125,000 是不用繳稅，在額外印花稅下，投資者仍要繳交 3% 印花稅。英國首相約翰遜（Boris Johnson）上任時曾表示，正研究徵收1%的海外印花稅，但迄今仍未見聲氣。

如果不想勞心計算印花稅，可直接用英國政府的印花稅計算機
https://www.tax.service.gov.uk/calculate-stamp-duty-land-tax/#/intro

開支二 – 律師費連增值稅 (包括土地註冊費)

物業易手以及向土地註冊局登記轉契，一般會由委託律師協助處理。如果經本港的管理公司轉介，連其他雜費如轉契費用、搜尋費等，大約收費為1000鎊至1800鎊，如果自行找一些英國本地的律師樓，收費約1000鎊內。

開支三評估費

如要敘造按揭，買家可委託專業人士作物業評估，可分為建築評估及買家評估，前者費用為500至1300鎊，後者為350至1000鎊。這些評估有兩大作用，第一是確保樓宇結構有沒有問題，第二是用作提交予銀行作按揭之用，不過如果物業價值不是太昂貴，又沒有需要敘造按揭，也可以只找裝修師傅幫幫眼，確保結構沒有大問題便可，那就可以省下一筆評估費。

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實例

假設業主Ａ首次在英國置業，買下一棟價值 130,000 鎊的物業
樓價／£130,000
印花稅／£600
律師費連增值稅（包括土地註冊費、交易費等雜費）／約£850
實際付出費用／£101,450

首次置業 低水 約翰遜 銀行 國安法 樓價 成交 額外印花稅 英國 威爾斯

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