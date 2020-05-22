  • 27°C
香港時間 : 2020522日 (五) 15:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

iPhone照片格式太獨特　使美國逾千學生成績不合格【附教學】

科技 15:45 2020/05/22

分享：

美國有考生投訴考試中心的系統不支援HEIC格式，僅接受 JPG、JPEG與PNG檔案。

蘋果（Apple）自從推出iOS 11後，大部分iPhone新機的相片預設格式已改為HEIF，不再是舊時見慣的JPG或JPEG。而美國現時受到新冠肺炎疫情影響，學生都無法到試場應考，多間科學都將考試改到網上進行，讓學生回答完畢後，拍照上傳到系統。不過由於考試中心系統並不支援HEIC格式，導致過千名使用iPhone的學生成績不合格，必須重考。

>>>【iPhone傳聞】再見Lightning？網傳2021新iPhone採無孔設計

>>>【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？

據外國媒體The Verge報道指，有考生投訴考試中心的系統不支援HEIC格式，僅接受 JPG、JPEG與PNG檔案。當他透過Windows轉檔案格式後，考試時間已經結束了；而且有人嘗試更改副檔名，雖然順利提交考卷，但事後卻被告知檔案毀損。

現時有超過兩萬名學生進行網上連署，希望能夠重新提交答案，不需參加重考。不過目前官方未有作出任何回應，僅表示會提供電子郵件傳檔方式，解決檔案格式限制。

事實上，自從iOS 11後，iPhone就開始引入HEIC/HEIF相片儲存格式，提供超高效壓縮效果。在相同畫質下，容量可低至JPG一半。但若用家不想使用HEIC格式的話，可到手機的「設定」>「相機」>設定「格式」>選擇「最相容」，就可使用JPEG格式；若想使用HEIC格式，就可選擇「高效率」。

（iPhone截圖）

（iPhone截圖）

>>>【新iPhone】外媒評iPhone SE電池續航力　表現強差人意

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【iPhone SE】Tim Cook：iPhone SE可吸引Android客過檔
2020/05/03
【iPhone SE】Tim Cook：iPhone SE可吸引Android客過檔
【新iPhone】3香港推iPhone SE買機優惠　設專人送貨服務
2020/04/25
【新iPhone】3香港推iPhone SE買機優惠　設專人送貨服務
【新iPhone】史上最平新iPhone SE　老人專用機炒唔起？
2020/04/24
【新iPhone】史上最平新iPhone SE　老人專用機炒唔起？
【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）
2020/04/24
【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）
Apple 疫情 新冠肺炎 肺炎 iPhone iOS 相機 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【中美角力】分散投資？蘋果AirPods Pro改到越南組裝出貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【已更新】Google搜尋各種顏色　唯獨黃色無任何建議？
【已更新】Google搜尋各種顏色　唯獨黃色無任何建議？
OnePlus 8 Pro相機濾鏡可「透視」　官方急推更新禁用功能（有片）
OnePlus 8 Pro相機濾鏡可「透視」　官方急推更新禁用功能（有片）
【FinTech】香港電訊推金融科技服務HKT Flexi　供分期付款
【FinTech】香港電訊推金融科技服務HKT Flexi　供分期付款
【已更新】【冷知識】專家：「黃色」聯想字被禁　Google早已明文規定
【已更新】【冷知識】專家：「黃色」聯想字被禁　Google早已明文規定
【蘋果更新】戴口罩快速解鎖Face ID　發布iOS 13.5正式版
【蘋果更新】戴口罩快速解鎖Face ID　發布iOS 13.5正式版
【5G手機】三星Galaxy S20戰術軍用版手機登場　專為美軍而設
【5G手機】三星Galaxy S20戰術軍用版手機登場　專為美軍而設