iPhone照片格式太獨特　使美國逾千學生成績不合格【附教學】

▲ 美國有考生投訴考試中心的系統不支援HEIC格式，僅接受 JPG、JPEG與PNG檔案。

蘋果（Apple）自從推出iOS 11後，大部分iPhone新機的相片預設格式已改為HEIF，不再是舊時見慣的JPG或JPEG。而美國現時受到新冠肺炎疫情影響，學生都無法到試場應考，多間科學都將考試改到網上進行，讓學生回答完畢後，拍照上傳到系統。不過由於考試中心系統並不支援HEIC格式，導致過千名使用iPhone的學生成績不合格，必須重考。

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據外國媒體The Verge報道指，有考生投訴考試中心的系統不支援HEIC格式，僅接受 JPG、JPEG與PNG檔案。當他透過Windows轉檔案格式後，考試時間已經結束了；而且有人嘗試更改副檔名，雖然順利提交考卷，但事後卻被告知檔案毀損。

現時有超過兩萬名學生進行網上連署，希望能夠重新提交答案，不需參加重考。不過目前官方未有作出任何回應，僅表示會提供電子郵件傳檔方式，解決檔案格式限制。

事實上，自從iOS 11後，iPhone就開始引入HEIC/HEIF相片儲存格式，提供超高效壓縮效果。在相同畫質下，容量可低至JPG一半。但若用家不想使用HEIC格式的話，可到手機的「設定」>「相機」>設定「格式」>選擇「最相容」，就可使用JPEG格式；若想使用HEIC格式，就可選擇「高效率」。

▲ （iPhone截圖）

▲ （iPhone截圖）

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責任編輯：曾曉汶