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【海外移民】兩城市撤置業投資移民　想入籍葡萄牙要留意

股樓投資 15:57 2020/05/22

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葡萄牙投資移民門檻低、一旦成功入籍，便即成為歐盟公民，可到其他成員國定居，因此有人視葡國為跳板，借此到歐盟發展。有移民顧問說，多數申請者都會到首都里斯本，又或波圖買樓，借此獲得「黃金簽證」，終致兩大城市樓價愈炒愈貴。有見及此，葡萄牙國會早前通過修訂，限制里斯本、波圖的置業投資移民申請。簡單來說，若有意移民葡國，只能到二綫城市買樓，惟有關修訂最快明年實施。即是說，新例未實施前，購買波圖及里斯本物業，仍可獲得葡萄牙的「黃金簽證」。

值得留意的是，受疫情所累，葡萄牙早前宣布，由3月30日起，將會關閉所有移民局辦公室，而移民或居留簽證等申請人，可用電郵處理相關申請。雖然移民局強調，後勤服務仍正常運作，惟相信申請比以往費時。有移民顧問說，若有意趕尾班車，即想到波圖，又或里斯本置業，相信時間上比較緊絀，皆因環球航空仍未回復正常，呼籲有意移民葡國者，倒不如到其他城市置業，以免出意外。

相關文章：【海外移民】300多萬港紙買樓　三代變身葡國人

何謂黃金簽證？

葡萄牙於2012年頒布新移民法，容許非歐盟國家公民，在葡萄牙投資房地產，來換得葡萄牙居留權。據最新法例要求，投資方法有二：一、最低金額為35萬歐元，但需投資在舊區重建，又或30年樓齡以上的樓房；二、購買總值50萬歐元或以上的樓房。

申請人首年獲發居留證後，即可自由往來26個申根公約國。簡單來說，申請人每年需居住滿7天，到第五年後，便可申請永久居民身份，及入藉葡萄牙，但須通過基本葡語考試。當成為葡萄牙公民後，將自動成為歐盟公民，無須額外簽證，可自由在歐盟國家居住，讀書及工作。

瀏覽更多【海外移民專題】：https://bit.ly/36ms74d

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撰文 : 柳家平

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