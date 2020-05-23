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【數碼轉型】網店取代實體店？　港企勿顧此失彼

商業 07:00 2020/05/23

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文化村董事總經理羅凱寧指出，品牌今年開始在百貨公司設立專櫃，為客人提供多一個購物點。

主要為護理、復康及銀髮市場，提供不同類型的產品和服務的本地企業「文化村」在今年2月推出網店，亦同步在百貨公司設立專櫃及於其他網購平台為產品上架。其董事總經理羅凱寧表示，雖然網銷愈來愈流行，但羅強調，仍會以實體店、網店及第三方平台等幾方面平衡發展。未來除了繼續完善網店外，亦會在不同的第三方平台及合作夥伴門市為產品上架，讓大眾、長者及照顧者選擇合適的購物方式。

品牌早於不同地區都設有分店，羅凱寧解釋，專櫃旨在為客戶提供多一個購物點，分店除了銷售亦提供更完善的服務。如分店內有較詳盡的產品解說，客人逗留的時間較長，可查詢家具或不同坐行用品的詳情，而專櫃則出售較多清潔用品及助行手推車等生活輔助用品。

分店通常選址在醫院附近，方便護士、職業治療師或營養師等專業人士購物。店內員工均經過專業培訓，為客人提供講解及意見。她舉例，如有客人對其代理的輪椅產品有興趣，可致電於分店安排預約試車。此外，品牌亦有代理外地品牌的大型家具，客戶親臨分店，就可對產品的尺寸和物料等細節有更詳盡的了解。

自家網店　售後服務做得更好

除了自家網店外，品牌亦於其他網購平台為產品上架。羅凱寧認為，第三方網購平台的做法與自家網店有明顯分別，受眾亦不一樣。她形容，第三方網購平台如超市，有不同的品牌進駐。而自家網店則只為會員服務，有針對性的優惠及相關產品推介。

護理品牌攻綫上　3個月瀏覽人次已逾28萬

同時，其自家網店亦有不同的產品資訊，讓客人對產品有更深入的了解，甚至前往實體店選購。「不少人亦會按該網店的信譽、產品的用戶評語或貨品的來源地等，在不同網站作出比較。」她續指，品牌自家網店有較大自主性，售後服務可做得更好。而第三方網購平台則較着重定價及吸客推廣，如推出限時優惠或主題式促銷。

記者：楊匡然

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