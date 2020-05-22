  • 27°C
香港時間 : 2020522日 (五) 15:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】護理品牌攻綫上　3個月瀏覽人次已逾28萬

商業 15:01 2020/05/22

分享：

文化村董事總經理羅凱寧認為，品牌未來仍需要在實體店、網店及第三方平台作多方面發展。（黃建輝攝）

為減少外出，不少市民都以網購形式購物，網購已成為不少人消費的新慣常渠道。本地企業「文化村」主要為護理、復康及銀髮市場，提供不同類型的產品和服務，其董事總經理羅凱寧表示，品牌為迎合消費者，將繼續着力營運綫上平台，經營綫上平台所佔的資源由以往的2成，增至現時的6成。

疫前籌備網店　先建會員基礎

隨着大眾愈來愈善用手機及科技，長者亦漸熟悉網上社交平台及網購的運作，品牌於今年2月重新推出網上店。羅透露，2月中旬至今，其網店已有超過28萬人次瀏覽，此對品牌的推廣和銷售有明顯的效果。「現時品牌有6成資源是投放在綫上業務，而用於綫上業務的預算上亦有4倍的增長。」她指出，整個綫上業務的起步點是先建立CRM（Customer relationship management，客戶關係管理），聚集理念與品牌一致的顧客群，建立會員基礎。

萬寧開網店攻網購　過千種貨品滿399元免運費

事實上，品牌的實體店網絡早已滙聚到一群長期顧客，不少客人更會每月或定期到實體店購物。「不少顧客都會在實體店購買消耗品或日用品，用光就要再到店內購買。而網店則可以為他們提供多一個購物途徑。」她強調，開設網店並非因應疫情而做，其市場策劃團隊早於1年前準備，如尋找提高搜尋引擎最佳化（SEO）和關鍵字應用的方法。

此外，文化村亦為網站進行整合，重新分門別類。羅指出，以往一進入網站，客人即會以不同病症為分類，客戶可按不同病症尋找合適的產品。整合後，不再聚焦醫療產品，增加不同的分類，讓客人可按需要點選不同分類。

現時在搜尋上除了以病症分類，亦可以在家居生活、營養保健及美容個護等產品分類下，搜尋合適的產品。「整合網店的同時，品牌亦增加不同的生活百貨供客戶選購。網店亦備有以文章或卡通短片形式的產品介紹及健康資訊，讓客人更了解產品。」她另指，除了網店設計外，送貨選擇及售後服務均會影響客人在網店的購物體驗。

記者：楊匡然

相關文章

【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃
2020/05/21
【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃
【疫市營商】荃灣廣場5月28日起辦筍得祭　多款產品低至1折
今日
【疫市營商】荃灣廣場5月28日起辦筍得祭　多款產品低至1折
【疫市營商】MUJI一連十日優惠　服飾家品護膚品低至6折
今日
【疫市營商】MUJI一連十日優惠　服飾家品護膚品低至6折
【疫市營商】素食市場受惠疫情　生意不跌反升
今日
【疫市營商】素食市場受惠疫情　生意不跌反升
家居 護理 疫情 美容 復康 社交平台 銷售 保健 品牌 服務

下一篇文章

【口罩供應】波鞋街THE FOREST推布口罩換領計劃　即日起開始
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商　獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」
【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商　獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」
【遙距營商計劃】港商現可申請D-Biz　截至19日累計有1427宗申請
【遙距營商計劃】港商現可申請D-Biz　截至19日累計有1427宗申請
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】「星之子」研光觸媒重用式口罩　實惠即日起有售
【口罩供應】「星之子」研光觸媒重用式口罩　實惠即日起有售
【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃
【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意