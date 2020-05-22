【疫市營商】護理品牌攻綫上　3個月瀏覽人次已逾28萬

▲ 文化村董事總經理羅凱寧認為，品牌未來仍需要在實體店、網店及第三方平台作多方面發展。（黃建輝攝）

為減少外出，不少市民都以網購形式購物，網購已成為不少人消費的新慣常渠道。本地企業「文化村」主要為護理、復康及銀髮市場，提供不同類型的產品和服務，其董事總經理羅凱寧表示，品牌為迎合消費者，將繼續着力營運綫上平台，經營綫上平台所佔的資源由以往的2成，增至現時的6成。

疫前籌備網店 先建會員基礎

隨着大眾愈來愈善用手機及科技，長者亦漸熟悉網上社交平台及網購的運作，品牌於今年2月重新推出網上店。羅透露，2月中旬至今，其網店已有超過28萬人次瀏覽，此對品牌的推廣和銷售有明顯的效果。「現時品牌有6成資源是投放在綫上業務，而用於綫上業務的預算上亦有4倍的增長。」她指出，整個綫上業務的起步點是先建立CRM（Customer relationship management，客戶關係管理），聚集理念與品牌一致的顧客群，建立會員基礎。

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事實上，品牌的實體店網絡早已滙聚到一群長期顧客，不少客人更會每月或定期到實體店購物。「不少顧客都會在實體店購買消耗品或日用品，用光就要再到店內購買。而網店則可以為他們提供多一個購物途徑。」她強調，開設網店並非因應疫情而做，其市場策劃團隊早於1年前準備，如尋找提高搜尋引擎最佳化（SEO）和關鍵字應用的方法。

此外，文化村亦為網站進行整合，重新分門別類。羅指出，以往一進入網站，客人即會以不同病症為分類，客戶可按不同病症尋找合適的產品。整合後，不再聚焦醫療產品，增加不同的分類，讓客人可按需要點選不同分類。

現時在搜尋上除了以病症分類，亦可以在家居生活、營養保健及美容個護等產品分類下，搜尋合適的產品。「整合網店的同時，品牌亦增加不同的生活百貨供客戶選購。網店亦備有以文章或卡通短片形式的產品介紹及健康資訊，讓客人更了解產品。」她另指，除了網店設計外，送貨選擇及售後服務均會影響客人在網店的購物體驗。

記者：楊匡然