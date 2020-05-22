【海外移民】移居新加坡4大考慮

提供新加坡各項資訊的Facebook專頁「透視新加坡」主理人、現居於新加坡的Eric表示，近月查詢移民新加坡資訊的人數有所增加，特別是考慮舉家移居新加坡。他認為，有意考慮移居當地的人士，有4點須考慮清楚：

1.自己要做好資料搜集。坊間有不少資訊提到新加坡物價貴，滙率低等問題，但當中未必完全真實，要自己了解多方面資料，判斷新加坡是否適合移居。

2.移民不能只以「嘆世界」、享受當地福利的心態對待，要有需為移居國家作出貢獻的準備，例如交稅。

3.生活需要花時間適應。新加坡與香港有不少相似之處，但不代表未有親身了解，就突然移居，總不能一直把香港的一套套用在新加坡的生活。例如當地沒有四季之分、購物以網上為主、食物較濃味等，若未親身體驗，則難以知道是否適合自己。

他建議，最好就要到實地視察，了解住屋情況和當地的生活文化，才能為自己的移居計劃，作更好的安排。

4.要有重新建立自己新的生活圈子的準備。移居到一個新的地方，相熟的親友未必在自己身邊，想認識新朋友便要主動。

節錄自第625期《iMoney Focus》封面故事。

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