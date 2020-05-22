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【港版國安法】港股大跌市　散戶撈貨買甚麼？

金融經濟 15:28 2020/05/22

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「港版國安法」港股大跌市　散戶撈貨買甚麼？

「港版國安法」納入全國人大會議審議，引起市場憂慮，港股急瀉，恒生指數午後曾瀉近1400點，一度跌穿23000點水平。雖然大跌市，仍有投資者趁低撈貨。到底投資者於大跌市下，買入甚麼股票？

投資者大跌市下，入貨首選金融股。滙豐 （00005） 股價今早於37元價位，出現1400個買盤排隊撈貨。滙豐股價中午收市前跌穿37元，「千人操」買盤全數掃清。下午3時後滙豐跌至36元邊，「千人操」買盤再次進場，排36元價位，不足10分鐘再被掃清。

另外，建行 （00939） 股價午後跌4%，低見6.01元，現價股息率接近6厘，亦吸引散戶入貨。建行於6元價位出現1000個買盤，涉2000萬股或1.2億元。

至於股王騰訊 （00700） 亦受散戶支持。騰訊午後曾跌半成低見410元。散戶於410價位排出1000個買盤，涉56.4萬股或2.3億元。

【滙豐股價】「千人操」買盤無懼大跌市兼滙豐破底　37元價位排隊撈貨

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 建設銀行（00939） 國安法 滙豐控股（00005） 恒生指數 買入 撈貨

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恒生指數午後瀉1300點穿23000關　滙豐挫逾7%跌穿36元（不斷更新）
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