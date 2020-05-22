環境局設過500個有時限職位　首逾100職位下周展開招聘

受新型冠狀病毒病疫情對本港經濟打擊，環境局今日（20日）表示，在保就業創職位措施下推出「綠色就業計劃」，在未來數月開設逾500個與環保範疇有關的有時限職位，提供就業機會。首批逾100個職位將於下周透過不同途徑展開招聘。

「綠色就業計劃」涵蓋「EV普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」三個環保工作範疇，開設的職位全職和兼職兼備，大部分職位為期約半年至一年，由環保項目統籌員、環保教育主任／助理、環保大使、生態導賞員、環保調查員以至工人等。

相關文章：【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍

相關文章：海洋公園救亡 商經局提三項未來發展定位

為推動電動車普及化，環境局預留20億元開展先導資助計劃，在現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施。就此，環境保護署（環保署）特在「EV普及化」的範疇下開設30個項目統籌員（電動車）職位，聯絡及協助物業管理公司、業主立案法團及業主委員會等參加此先導資助計劃。

此外，「綠色就業計劃」在「惜物減廢」方面將開設約30個項目助理（減廢及回收）職位，協助加強支援各項減廢回收項目的工作。環保署轄下的各個「綠在區區」亦會透過其營運機構開設約45個職位，包括環保教育主任、環保教育助理等，提升「綠在區區」的運作。

上述逾100個職位將於下星期透過不同途徑招聘（如報章、各「綠在區區」Facebook專頁等），受聘人士可望於7月至9月期間上任。

「綠色就業計劃」其餘約400個職位會於未來數月陸續進行招聘，詳情如下：

另一方面，環保署及漁農自然護理署將開設150個環保大使及50個清潔工人職位，主要分兩個階段招聘，首階段招聘工作於六月進行。計劃下，另聘請50個生態導賞員及技工，合力推廣保護郊野公園和偏遠鄉郊的環境及生態。此外，為保護海岸環境，環保署亦將招聘約100位環保大使參與淨灘活動及宣傳工作，又會聘請環保調查員協助籌備推展含微膠珠產品自願性淘汰計劃。

為進一步配合「惜物減廢」的工作，環保署會聘請逾50位減廢回收環保大使，加強推廣「走塑」午膳先導計劃、減少使用即棄餐具、回收廚餘及園林廢物等。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機