【海外移民】300多萬港紙買樓　三代變身葡國人

歐債危機後，一些歐盟國家，如葡萄牙、塞浦路斯、希臘等，為振興經濟，無不放寬投資移民要求，只要花數百萬元在當地買樓，便可舉家申請移民。以國家名氣及申請要求來看，首選是葡萄牙：只需35萬歐元買樓，每年住7日。不過，有「移民教父」之稱的關景鴻提醒，即使達到葡國要求，也不一定成功入藉。更重要的是，葡萄牙曾是「歐豬五國」（PIIGS）一員，是否真的值得投資移民？

過去30年，港人移民首選美國、加拿大、澳洲、新西蘭、英國，但各國收緊移民政策。資深移民顧問關景鴻說：「回歸前，香港中學畢業，英文一般，有4年工作經驗，已足夠申請技術移民。不過，現在就算大學畢業，有4年工作經驗，英文流利，也未必成功。」

舉家移民向來不易，若資金少，又無專業技能，選擇其實不多。加上，近年各國收緊移民政策，故可預期未來一段日子，選擇只會愈來愈少。不過，數年前的歐債危機帶來契機，葡萄牙為吸引資金人流，放寬投資移民要求，推出黃金簽證，只須在葡國花35萬歐元買樓，五年後即可申請永久居留及入籍。

由於葡萄牙是歐盟成員國，一旦成功入籍，便即成為歐盟公民，可到其他成員國定居，因此有人視葡國為跳板，借此到歐盟發展。據葡萄牙移民局統計顯示，由2012年10月計，直至2019年10月，發出共8,061張黃金簽證，超過半數為中國人奪取。

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關景鴻：對葡要有貢獻

葡萄牙投資移民看似很易，惟做到要求，也不一定成功入籍。關景鴻說：「條文列明，申請人要與葡萄牙密切關係，即是說，樓房最好自住，不要出租，燈油火蠟什麼都有，如果兒女在當地生活或讀書，便無得輸。此外，條文又列明，申請人要對葡萄牙有貢獻，其實當地有很多商會，可多參加社會活動，或者多做慈善工作，我認為，這都有幫忙。」

值得留意的是，愈來愈多非歐盟國家公民，透過投資移民計劃，取得歐盟公民身分。2019年1月，歐盟發表報告，要求各成員國，加強有關申請的背景檢查，預計葡萄牙或因此收緊政策。事實上，葡國近年樓價急升，國內早有聲音，要求檢討政策。關景鴻坦言，任何一個國家，只要接受投資移民，便有類似情況。

換一個角度來看，這算是近年常說的保護主義。為保障國民利益，不少國家都收緊投資移民。以加拿大為例，該國早年一度來者不拒，有錢就可以申請移民，結果炒貴市中心樓房，於是加國即刻收緊移民政策。假如葡國人利益受損，當局為平息民怨，或收緊投資移民政策，惟一切難料。

買樓移民宜新不宜舊

葡萄牙投資移民，要求申請人到當地置業，投資方法二擇一：一、最少花35萬歐元買樓，樓齡要30年以上，或舊區重建項目；二、購買總值50萬歐元的房地產。

關景鴻稱，若資金充裕，不建議買樓齡太高的舊樓：「你要維修保養，費用較高，成功移民後，想出售單位，也非易事，始終樓齡較高。如果日後移民計劃有變，不準買舊樓移民，現時買舊樓的風險將變得很大，你可能持貨很耐，也賣不出，因為沒有新資金、新買家進場，而且葡萄牙曾是歐豬五國，當地居民購買力不強。」

融入文化葡語很重要

移民到西方國家，最重要是融入人家文化。關景鴻說，港人與澳門關係密切，而澳門曾是葡萄牙殖民地，相信港人對葡萄牙，不會感到陌生。更重要的是，葡萄牙生活成本低，節奏較慢，社會福利較好，而且醫患比例極高，情況比香港好。

不過，葡萄牙是非英語國家，當地人都講葡語，寫葡文，即使本身是專業人士，要到當地執業，也非易事。就算在當地經營餐廳，員工也可能見老闆時時語言不通，偷懶工作。

關景鴻強調：「語言很重要，與當地人相處，始終用葡語。假如你的葡語由零開始，情況未必很理想，你雖然有專業知識，惟語言成問題。」

本文節錄於631期《iMoney Wealth》專題報導。

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