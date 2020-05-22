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【港版國安法】特朗普忠粉任情報總監 視中國最大威脅

環球政治 14:31 2020/05/22

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中美角力再升溫，中國全國人大計劃審議港版國安法，建立香港特區維護國家安全法律制度；美方揚言會有強烈回應。在美國，參議院通過，由參議員拉特克利夫（John Ratcliffe）出任國家情報總監。拉特克利夫是總統特朗普的忠實支持者，視中國為最大威脅。

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【港版國安法】魯比奧促華府 用香港人權法制衡北京

參議院以49票贊成、44票反對，通過拉特克利夫出任國家情報總監一職，民主、共和兩黨無人倒戈。比起前幾位國家情報總監，拉特克利夫算是驚險過關。前任科茨（Dan Coats）當年獲85票贊成、12票反對，但去年7月據報與特朗普關係轉差而辭職。

拉特克利夫將主理17個情報機構，包括中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA），但被指是歷來最缺乏相關資歷的情報總監。他在科茨離任後，迅速獲特朗普提名，但其資歷遭民主黨猛烈抨擊，提名一度被撤。

【港版國安法】特朗普：我不知是啥 但美國會強烈回應

【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍

拉特克利夫5月初以提名人身分，在聽證會上表示，美國當務之急是徹查新冠肺炎起源，以及疫情對地緣政治及經濟的影響。他又稱，中國已成為對美國國家安全的最大威脅。

拉特克利夫早前承諾，會頂住壓力說真話，所撰寫的情報報告不會只寫特朗普想聽的內容。

《香港人權與民主法案》推手魯比奧（Marco Rubio）稱，樂見拉特克利夫提名獲通過。

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【港版國安法】彭定康：已去信外相藍韜文促關注

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記者：韓羚

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