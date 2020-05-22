【內銀內險】中銀保監籲銀保企業增撥備防風險

▲ 中銀保監鼓勵銀行及保險機構增加撥備及補充資本

中銀保監表示，鼓勵銀行及保險機構通過增加撥備、補充資本等措施，以提高風險防禦能力。另外，當局會研究如何支持湖北省內中小銀行經營的相關政策，以維護中小銀行經營穩定，並加強支持復工復產和協助企業紓困。

中資金融股今日隨大市走弱，惟跌幅普遍小於恒指的約5%。截至下午2時25分，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 跌幅介乎2.2%至3.4%；平保 （02318） 挫3.7%，但國壽 （02628） 則跌6.4%。

中銀保監稱，新型肺炎疫情為中國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，令銀行貸款逾期和違約情況增加，不良貸款有所上升。今年首季末，銀行業不良貸款率為2.04%，較年初上升6點子，不良貸款餘額較年初增加2609億元（人民幣，下同）。

以貸款分類計，住宿餐飲業、小微企業和個人消費貸款的不良貸款率分別上升14、12和13個點子。當局強調，從當前情況看，銀行業信用風險上升幅度在預期範圍內。

至於保險業，影響主要表現在前期業務受到一定阻滯，今年前兩個月保費收入出現一定程度下降，但3月份後，隨著社會復工復產，經濟社會秩序逐步恢復正常，限制保險業務展開業務的負面因素減少，保費收入已有明顯回升。

中銀保監指，要推動銀行及保險機構提升風險抵禦能力。目前銀行業保險業抵禦風險的「彈藥」較為充足，其中銀行業貸款撥備總額達到6萬多億元，撥備覆蓋率為178.5%，明顯高於國際平均水平。商業銀行資本充足率14.5%，高出最低資本監管要求6.5個百分點。保險公司償付能力充足率保持較高水平。

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編輯：謝智聰