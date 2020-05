【美國疫情】特朗普：有戴口罩 但唔想記者影到會開心

美國的新冠肺炎疫情持續,增至超過157萬人確診,超過9.4萬人死亡。美國總統特朗普現身公開場合時,都不會佩戴口罩,外界質疑此舉會增加特朗普染疫風險。特朗普指自己私下會戴口罩,只是不想傳媒攝得其戴口罩而感到高興,更向傳媒展示印有總統印章的口罩。

特朗普(Donald Trump)參觀密歇根州一間改裝為生產呼吸機和醫療裝備的福特車廠,有媒體攝得他在工廠内戴上口罩的照片。

特朗普參觀期間向傳媒展示自己攜帶的口罩:

我私下有戴口罩,但我不想媒體見到而感到愉悅。

(I wore one in the back area, but I didn't want the press to get the pleasure of seeing it.)

特朗普向媒體展示的口罩為一個藍色口罩,從圖片可見,口罩上印有美國總統印章,似乎是特別為總統特朗普訂製的款式。

特朗普其後又表示,他認爲自己不需要口罩,因為他與當日見面的人都已接受新冠病毒檢測。特朗普過往於公開場合露面時,傳媒從未攝得其戴口罩。特朗普更多次指自己不需要戴口罩。

據悉,密歇根州檢察長内塞爾(Dana Nessel)周三(20日)曾發公開信,敦促特朗普前往該州參觀車廠時要戴口罩,並強調規定屬該州法律。

福特公司其後亦發聲明,指該公司執行董事長福特(Bill Ford)已鼓勵特朗普參觀時戴口罩,指特朗普於私人參觀時間時有戴口罩,其後於公開參觀時就脫下口罩。

▲ 美國總統特朗普指自己私下會戴口罩,只是不想傳媒攝得其戴口罩而感到高興。