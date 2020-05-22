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【美國疫情】特朗普：有戴口罩 但唔想記者影到會開心

環球社會熱點 14:20 2020/05/22

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美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過157萬人確診，超過9.4萬人死亡。美國總統特朗普現身公開場合時，都不會佩戴口罩，外界質疑此舉會增加特朗普染疫風險。特朗普指自己私下會戴口罩，只是不想傳媒攝得其戴口罩而感到高興，更向傳媒展示印有總統印章的口罩。

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特朗普（Donald Trump）參觀密歇根州一間改裝為生產呼吸機和醫療裝備的福特車廠，有媒體攝得他在工廠内戴上口罩的照片。

特朗普參觀期間向傳媒展示自己攜帶的口罩：

我私下有戴口罩，但我不想媒體見到而感到愉悅。

（I wore one in the back area, but I didn't want the press to get the pleasure of seeing it.）

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特朗普向媒體展示的口罩為一個藍色口罩，從圖片可見，口罩上印有美國總統印章，似乎是特別為總統特朗普訂製的款式。

特朗普其後又表示，他認爲自己不需要口罩，因為他與當日見面的人都已接受新冠病毒檢測。特朗普過往於公開場合露面時，傳媒從未攝得其戴口罩。特朗普更多次指自己不需要戴口罩。

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據悉，密歇根州檢察長内塞爾（Dana Nessel）周三（20日）曾發公開信，敦促特朗普前往該州參觀車廠時要戴口罩，並強調規定屬該州法律。

福特公司其後亦發聲明，指該公司執行董事長福特（Bill Ford）已鼓勵特朗普參觀時戴口罩，指特朗普於私人參觀時間時有戴口罩，其後於公開參觀時就脫下口罩。

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責任編輯：鄭錦玲

美國總統特朗普指自己私下會戴口罩，只是不想傳媒攝得其戴口罩而感到高興。

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