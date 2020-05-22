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【口罩供應】波鞋街THE FOREST推布口罩換領計劃　即日起開始

商業 14:06 2020/05/22

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旺角波鞋街商場 THE FOREST聯同波鞋街一帶的商戶，推出布口罩計劃。（THE FOREST提供圖片）

旺角波鞋街商場 THE FOREST聯同波鞋街一帶的商戶，推出布口罩計劃。由即日起至6月7日，消費者只要在 THE FOREST 或波鞋街的合作商戶購物滿 $500 港元及成為THE FOREST HOOOSH會員即可換領特色布藝口罩一個。

旺角波鞋街商場 THE FOREST聯同波鞋街一帶的商戶，推出布口罩計劃。（THE FOREST提供圖片）

【口罩供應】Pricerite實惠X CareHK匯愛口罩　即時接受登記（附連結）

THE FOREST及波鞋街的商戶期望，布口罩計劃一方面為大眾提供環保 防疫物資，另一方面帶動波鞋街人流及消費，間接創造就業機會予負責生產布口罩的本地年輕設計師及二度就業婦女 ，創造共享價值。

同時，THE FOREST亦會與是次負責生產布口罩的社企裳樂匯坊（Sew On Studio）合作舉辦全港首個「創意布口罩展覽」。由即日至6月7日，市民可以在商場一樓中庭的展覽一睹本地設計師團隊及一眾二度就業婦女憑精湛手藝刺繡出精緻花紋圖案的可重用布口罩。市民亦可細閱每個口罩設計者背後的故事及設計理念，更深入了解社企在疫情中如何發揮社會作用。

市民亦可細閱每個口罩設計者背後的故事及設計理念。（THE FOREST提供圖片）

【保就業】環境局開設逾500個職位　首批下周開始招聘

布口罩換領詳情：
日期： 5 月 22 日（星期五）至 6 月 7 日（星期日）
換領地點： THE FOREST 顧客一樓服務中心 
換領條件： 消費滿 $500 港元並登記成為 HOOOSH 會員，即可免費獲贈可重用布口罩一個 
合作商戶： THE FOREST 商戶及波鞋街特選商戶（Wan Kee、Toronto Sports、Joy & Mario、中亞 體育用品公司） 
換領時間： 下午 2 時 至 晚上 8 時

【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商　獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」

責任編輯：葉泳珊

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