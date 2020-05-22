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【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍

理財智慧 14:20 2020/05/22

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跟香港只是一海之隔的台灣，一向是港人熱門的移民選擇之一，近年有意移民至當地的港人數目也大增，就連藝人黃秋生也透露有意準備移民台灣。全國人大計劃審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，市場憂心此舉將影響香港前景，也令港人再萌生移民的念頭。
專營台灣移民服務的朗峰國際移民有限公司，公司董事林耀宗指自「港版國安法」消息一出，該公司由昨晚（21日）至今天（22日）接獲有關移民台灣的查詢起碼上升10倍。他指：「昨晚最後1個查詢是1點20分，今早第一個查詢是6點01分，現在每個打電話來查詢的客人，都是『好急好趕』，希望盡快得知移民台灣的詳情。」
不過，台灣經濟部投資審議委員會早前修改港澳人士投資移民的審批條件，當局的新規定要求，投資600萬元新台幣的港澳人士在台灣開設實體公司時，要聘請兩名台灣籍員工，營運期由1年延長至3年。上述規定不影響投資計劃已獲核准的申請人，但仍在審批的則需符合新要求。林耀宗指，上述新規定未有影響到香港人移民台灣的決心，「客人都現在都人心惶惶，大家都不會太關注應該有甚麼的程序、要用洗多少錢，而是唸點樣可以走到。」他又透露，查詢的客人來自各階層，由30至70歲也有，主要以40至50歲為主。
 

撰文 : 陳詠妍

黃秋生 經濟 移民 國安法 台灣

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