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中國製半導體未成熟？　研究：10年內難自給自足

商業 13:35 2020/05/22

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有研究機構認為，未來5至10年內，中國在半導體方面亦難以自給自足。（法新社圖片）

中美關係緊張，市場普遍認為中國將加速國內半導體發展。有研究機構認為，未來5至10年內，中國在半導體方面亦難以自給自足。

中國十分著重半導體產業，甚至訂出20205年半導體自製率70%的目標。然而，研究機構IC Insights調查，中國去年半導體自製率僅得15.7%，較2014年微升6個百分點；且距離2025年的目標甚遠。

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半導體自製率難達標
IC Insights估計，中國半導體市場於2019年至2024年將以年複合成長率11%的速度成長。到了2024年，中國半導體市場將達2080億美元規模。

同時，中國自製的半導體則將以年複合成長率17%的速度成長。 至2024年，中國製半導體將約430億美元。換言之，自製率僅得約20.7%，只得70%自製率目標的三分之一。

近六成中國製半導體由外商生產
IC Insights表示，中國雖然是全球最大半導體市場，但不代表中國自製半導體可以同步成長。去年中國製半導體195億美元，其中僅76億美元的半導體是由中國公司生產，其餘則由台積電、三星（Samsung）與Intel等外商在中國設立的晶圓廠生產。

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去年中國製半導體195億美元，其中六成是由台積電、三星（Samsung）與Intel等外商在中國設立的晶圓廠生產。（法新社圖片）

中國半導體廠剛起步　
儘管中國積極發展半導體產業，但實際仍處於起步階段，產能規模小，技術也尚未開發，且先進半導體設備採購難度越來越高。同時，中國欠缺類比、混合訊號、微處理器及特別邏輯晶片等製造廠，是中國半導體自主化發展一大問題，而此類產品佔中國半導體市場的一半以上。

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責任編輯：葉泳珊

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