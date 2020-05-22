【中概股危機】大摩：中資ADR前景堪憂　網易被剔出中港焦點股名單（附最新焦點股一覽）

▲ 券商摩根士丹利將中升控股剔出中港焦點股名單，並表明是因應中概股所面對的壓力日漸增加所致。（法新社）

中美關係在新冠肺炎肆虐下再度升溫，美國參議院日前更通過有關加強對外國公司的審計核查，被視為針對在美上市的中概股。券商摩根士丹利因應相關風險，將網易（美：NTES）剔出中港焦點股名單，並加入中升控股 （00881） 。

摩根士丹利指，因應中美非關稅措施日漸升級，特別是上市公司會計監督委員會（PCAOB）加強對外國上市公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制。大摩表明，一旦措施嚴重執行，將大大增加ADR的除牌風險，亦反映在美上市的中概股面臨的壓力日漸增加。

緊接剔出網易後，大摩中港焦點股名單當中，ADR的佔比已由20%進一步降至13%。

大摩最新中港焦點股名單

板塊 股份 業務市場 ADR 非必需消費 阿里巴巴（美：BABA） 中國 非必需消費 好未來教育（美：TAL） 中國 港股 金融 友邦 （01299） 香港 非必需消費 中升控股 （00881） 中國 電訊服務 中移動 （00941） 中國 電訊服務 騰訊 （00700） 中國 地產發展 新鴻基 （00016） 香港 內房 華潤置地 （01109） 中國 資源 招金礦業 （01818） 中國 資源 海螺水泥 （00914） 中國 A股 資訊科技 華宇軟件（深：300271） 中國 工業 寧德時代（深：300750） 中國 非必需消費 格力電器（深：00651） 中國 醫療健康 恒瑞醫藥（滬：600276） 中國 工業 國電南瑞（滬：600406） 中國

相關文章：

【中概股】美國參議院通過法案 中概股隨時有機會退市

【港版國安法】遠期港滙續挫 法國外貿銀行：短期港滙需視美國反應及IPO需求

【港版國安法】英美反應大外界憂港失獨立關稅地區 金融業更見凶險？