【中概股危機】大摩：中資ADR前景堪憂　網易被剔出中港焦點股名單（附最新焦點股一覽）

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【港版國安法】英美反應大外界憂港失獨立關稅地區 金融業更見凶險？
中美關係在新冠肺炎肆虐下再度升溫，美國參議院日前更通過有關加強對外國公司的審計核查，被視為針對在美上市的中概股。券商摩根士丹利因應相關風險，將網易（美：NTES）剔出中港焦點股名單，並加入中升控股 （00881） 。
摩根士丹利指，因應中美非關稅措施日漸升級，特別是上市公司會計監督委員會（PCAOB）加強對外國上市公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制。大摩表明，一旦措施嚴重執行，將大大增加ADR的除牌風險，亦反映在美上市的中概股面臨的壓力日漸增加。
緊接剔出網易後，大摩中港焦點股名單當中，ADR的佔比已由20%進一步降至13%。
大摩最新中港焦點股名單
|板塊
|股份
|業務市場
|ADR
|非必需消費
|阿里巴巴（美：BABA）
|中國
|非必需消費
|好未來教育（美：TAL）
|中國
|港股
|金融
|友邦 （01299）
|香港
|非必需消費
|中升控股 （00881）
|中國
|電訊服務
|中移動 （00941）
|中國
|電訊服務
|騰訊 （00700）
|中國
|地產發展
|新鴻基 （00016）
|香港
|內房
|華潤置地 （01109）
|中國
|資源
|招金礦業 （01818）
|中國
|資源
|海螺水泥 （00914）
|中國
|A股
|資訊科技
|華宇軟件（深：300271）
|中國
|工業
|寧德時代（深：300750）
|中國
|非必需消費
|格力電器（深：00651）
|中國
|醫療健康
|恒瑞醫藥（滬：600276）
|中國
|工業
|國電南瑞（滬：600406）
|中國
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