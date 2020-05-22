IBM裁員人數料以千計　美國至少五個州份裁員

▲ 科企IBM將在美國至少五個州裁員，惟沒有披露裁員人數。另據一名被裁IBM員工估計，是次裁員數目可能達到數千人。

新冠肺炎疫情下，科技行業亦受衝擊。綜合外媒報道，科企IBM將在美國至少五個州裁員，惟沒有披露裁員人數。另據一名被裁IBM員工估計，是次IBM裁員數目可能達到數千人。

IBM發言人Ed Barbini在最近一份聲明中表示，裁員目的是讓該公司變得更加靈活，持續為人力資源增加高價值的技能。而IBM的人事決策會考慮當前環境，符合其事業長期健康發展。

不過Ed Barbini又指，IBM明白到是次決策可能為部分員工帶來艱困的局面，因此將向所有受影響的美國員工提供醫療保險補貼直到2021年6月。

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另據一位來自北卡羅來納州的員工表示，他與整個12人團隊一起被裁，而基於對IBM內部通訊的評估，是次受影響員工數量可能達數千人。

知情人士亦表示，是次裁員還將影響到在賓州、加州、密蘇里州，以及紐約的員工。

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責任編輯：張寶燕