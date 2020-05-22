【港版國安法】4藍籌齊破底 政治市本地股最痛

港股再添不明朗因素，中央推出港版《國安法》，今日港股急挫，中午收市瀉逾千點。藍籌弱勢股進一步走弱，今日4隻藍籌齊創52周低位，十大已破底或接近破底的積弱藍籌中，8隻為本地業務為主本地藍籌。

受累港版國家法推出的消息，港股今早挫逾千點，50隻藍籌股全綫下挫。人大突然推港區國安法，市場憂慮本港政治環境有變，本地地產股、收租股及銀行股齊捱沽，成港股重災區，相關股份挫6%至8%。

滙豐再創海嘯以來低位

今日弱勢藍籌股中，有4隻齊跛底，包括滙豐 （00005） 、領展 （00823） 、中信股份 （00267） 及太古 （00019） 。其中重磅股滙豐，今日見36.65元，再創金融海嘯以來低位，為11年低位。收租股領展，為今日重災區板塊，今日率先破底，創3年底。中信 （00267） 及太古 （00019） 今日亦7年及11年低位。

除了以上4隻股破低股，藍籌中至少還有6隻股份股價僅高於52周低位5%內。倘港股氣氛進一步轉弱，相信有更多藍籌股相繼破底。在低殘股中，包括地產股新地 （00016） 、恒地 （00012） 及九倉置業 （01997） 近破底。重磅內銀股工行 （01398） 亦距52周低位不足5%。

地產內股低殘 離52周低位不遠

現時藍籌股重磅股滙豐及內銀走弱，加上地產股下挫，令恒指後市走勢受壓。原本港股近期隨外圍趨穩定，惟政局不明朗因素令港股急轉弱，今日港股再失守50天綫，反映後市中綫走弱。

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責任編輯：錢家鋒

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