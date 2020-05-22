【中美角力】分散投資？蘋果AirPods Pro改到越南組裝出貨

▲ 近日有傳蘋果（Apple）已將部分AirPods Pro從中國移往越南組裝出貨。

受中美貿易戰影響，再加上新冠肺炎疫情爆發後，中國的供應鏈一度斷鏈，不少國際企業大廠均撤出中國，轉投印度，越南、孟加拉、韓國等地設廠。據多間外媒消息指，對中國內地相當依賴的蘋果（Apple），近日為了避免過度集中投資，已將部分AirPods Pro從中國移往越南組裝出貨。

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日經新聞報道早前引述知情人士消息指，蘋果已委託中國廠商立訊精密（Luxshare Precision）和歌爾聲學（Goertek）轉投越南量產AirPods；外國媒體The Information報道又指，蘋果頭戴式耳機「AirPods Studio」亦將在越南工廠生產。

▲ 一名AirPods Pro用家在Twitter上分享，指AirPods Pro無線充電盒上清楚標示於越南組裝。（Twitter截圖）

與此同時，一名AirPods Pro用家在Twitter上分享，指AirPods Pro無線充電盒上清楚標示於越南組裝，種種跡象可證實蘋果已逐步遷移Airpods組裝工廠。不過日經新聞又提到，蘋果並非要全面撤離，而是僅作分散投資，相信未來不會單單只在越南工廠生產耳機，中國工廠仍會持續生產，但目前仍為清楚蘋果在各國的耳機生產比例。

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責任編輯：曾曉汶