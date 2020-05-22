【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退

中美角力再次激化，全國人大計劃審議港版國安法，建立香港特區維護國家安全法律制度，美國總統特朗普與國會議員迅速威脅制裁中國。北京推行港版國安法，時值新冠肺炎美國疫情大爆發，時機耐人尋味。另一方面，美國特朗普政府也因為疫情重新對華強硬。中美盤算改變使兩國重上撞車軌道，港版國安法可能成為美國執行「香港人權與民主法案」，藉打擊香港地位進行中美金融戰的觸發點，香港恐難全身而退。

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北京此時推行港版國安法，針對外國勢力挑動香港局勢出手，或多或少有中美相對力量此消彼長的考量。

新冠肺炎疫情全球大流行，但中國疫情受控，美國疫情繼續失控，特朗普更多番淪為國際笑柄，美國國際形象插水下，北京出手打擊外國勢力干預香港，有「趁病攞命」意味。

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與此同時，特朗普對華盤算也正因為疫情改變，中美貿易戰年初達成協議，皆大歡喜之局早已不復存在。

疫情美國經濟衰退幾成定局，華府應對疫情手法更備受批評，使特朗普近日不斷嘗試把疫情責任歸究中國，藉對華強硬建立強人形象，增加年底總統大選勝算。

港版國安法可謂使得中美正在加速迎頭相撞。美國近期打響中美金融戰，欲迫使中國企業在美國退市，而美國下個目標自然很可能就是中國境內國際金融中心香港，以切斷華企退路。

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美國去年已通過香港人權與民主法案，要求華府定期審視香港自治狀況，並在美方認為不達標下施以制裁。

美國1992年《香港政策法》規定，香港回歸後作為中國特別行政區，可獲美方政治、經濟、貿易特別待遇，美國承認香港為獨立關稅區，承認香港特區護照等，與中國內地有所區別。香港人權與民主法案，則是華府削減或撤銷香港特殊待遇定的路線圖。

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美國若以港版國安法為由，啟動香港人權與民主法機制，削減或撤銷香港特殊待遇，即使此舉本身對香港體制沒有影響，香港營商環境和金融中心地位亦會由於港美市場關係密切，而美企美資需要遵守美方限制而受到大肆衝擊。

由此可見，中美就港版國安法展開新一輪角力，中美金融戰隨時急劇擴大下，香港肯定無法獨善其身。縱然撤銷香港特殊待遇對美國而言是個「核選項」，必會自傷，但隨住特朗普面臨選舉壓力增大，玩弄中美「脫鈎」議題恐怕只會有增無減，香港需要做好應對準備。

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責任編輯：方圓之