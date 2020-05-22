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【港版國安法】魯比奧建議特朗普政府 動用香港人權法制衡北京

環球政治 12:55 2020/05/22

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美國參議員魯比奧斥港版國安法，損害香港自治，干涉香港內部事務。

全國人大宣布將訂立港版國安法，美國政界關注事件，《香港人權與民主法案》推手魯比奧（Marco Rubio）發聲明，批評國安法損害香港自治，有違中英聯合聲明，建議特朗普政府動用《香港人權與民主法案》制衡。

【港版國安法】彭定康：已去信外相藍韜文促關注

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魯比奧在聲明中指，港版國安法將香港自治推向斷裂點（push Hong Kong’s autonomy to the breaking point），而他所推動的《香港人權與民主法案》，為美國政府提供強力應對工具。

魯比奧稱，政府應動用此法例，就北京干預香港內部事務及違反中英聯合聲明，追究責任（hold Beijing accountable for its interference in Hong Kong’s internal affairs and violations of the Sino-British Joint Declaration），強調快速作反應，符合美國利益。

【中美角力】彭博社評中國戰狼外交 錯過彰顯國力機遇

全國人大今日（22日）公布建立香港國安法的決定草案，授權人大常委制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動，而行政長官要就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全教育，依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向中央政府提交報告等。

人民網發表評論指，香港特區缺乏系統有效法律規制和執行機制，成為維護國家安全短板，填補漏洞理所當然、勢在必行。

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責任編輯：文青青

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