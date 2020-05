【港版國安法】魯比奧建議特朗普政府 動用香港人權法制衡北京

▲ 美國參議員魯比奧斥港版國安法,損害香港自治,干涉香港內部事務。

全國人大宣布將訂立港版國安法,美國政界關注事件,《香港人權與民主法案》推手魯比奧(Marco Rubio)發聲明,批評國安法損害香港自治,有違中英聯合聲明,建議特朗普政府動用《香港人權與民主法案》制衡。

【港版國安法】彭定康:已去信外相藍韜文促關注

【港版國安法】美國會倡制裁中共官員 連燒助實施機構銀行

魯比奧在聲明中指,港版國安法將香港自治推向斷裂點(push Hong Kong’s autonomy to the breaking point),而他所推動的《香港人權與民主法案》,為美國政府提供強力應對工具。

魯比奧稱,政府應動用此法例,就北京干預香港內部事務及違反中英聯合聲明,追究責任(hold Beijing accountable for its interference in Hong Kong’s internal affairs and violations of the Sino-British Joint Declaration),強調快速作反應,符合美國利益。

【中美角力】彭博社評中國戰狼外交 錯過彰顯國力機遇

全國人大今日(22日)公布建立香港國安法的決定草案,授權人大常委制定相關法律,切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動,而行政長官要就特區履行維護國家安全職責,開展國家安全教育,依法禁止危害國家安全行為等情況,定期向中央政府提交報告等。

人民網發表評論指,香港特區缺乏系統有效法律規制和執行機制,成為維護國家安全短板,填補漏洞理所當然、勢在必行。

【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍

【港版國安法】特朗普:我不知是啥 但美國會強烈回應

責任編輯:文青青

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態 」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品