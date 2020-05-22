不靠中國供應醫療用品 約翰遜擬制定英國新國防計劃

▲ 英媒報道，英國首相約翰遜下令政府官員制定新國防計劃，要求英國停止依賴中國供應重要醫療用品及戰略商品。

全球的新冠肺炎疫情有放緩趨勢，但各國對醫療用品的需求仍未退卻。近期中美及澳洲就疫情源頭出現爭端，地緣政治局勢再起變化。英媒報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）下令政府官員制定新國防計劃，要求英國停止依賴中國供應重要醫療用品及戰略商品。

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英媒《泰晤士報》周五（22日）報道，指英國政府目前正制定新計劃，内容包括研究英國在面對潛在敵對外國政府時，在經濟方面可能出現的脆弱領域，加強保障英國國家安全。

據悉，英國外相藍韜文（Dominic Raab）將負責領導新計劃，審查内容料包括個人防護裝備及藥物。新計劃料會分爲兩個小組，其中一個小組負責評估基本物資的國家應變能力及作準備，另一個小組則研究政府要如何支持本地生産藥物等戰略商品。

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《泰晤士報》引述英國政府消息人士指，政府認爲如要依賴其它國家來處理特定事情，實際上已構成國家安全憂慮。新計劃目的是令供應鏈多樣化，不再依賴各國進口非糧食必需品。

英國智庫「亨利傑克遜學會」（Henry Jackson Seciety）指，英國依賴中國提供71種重要商品，其中包括製造止痛藥、抗生素所需的活性藥物成分，中國進口的數量佔英國約一半供應。

英國在售的大多數藥物涉及多重跨國供應鏈，政府内部對未來藥物供應感到憂慮。報道指，英國在售藥物其中70%的活性成分是於中國製造，至於大量藥物是於印度製造，因此英國高達80%至90%的仿製藥（generic drugs）是由外國進口。

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《泰晤士報》再引述英國政府消息人士指，中國於新冠疫情的處理手法遭國際批評，英國政府也對中國的行動方式感到震驚，因此更積極研究英國各方面出現的脆弱領域。

英國政府亦表示，疫情已表明彈性供應鏈對確保基本物品持續流通，和維持全球貿易發展的重要性，因此正考慮可採取甚麼措施確保有多樣化的供應鏈，以免將來遇到危機時會出現短缺。

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責任編輯：何穎兒