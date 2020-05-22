【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享） 金融經濟 12:46 2020/05/22 分享： 中央在港推行「港版國安法」態度強硬，市場憂慮本港抗爭者激烈反彈的同時，更擔心引發中美緊張關係升級。市場避險情緒高緒，恒指半日跌逾1100點，恒指失守23200點，見4月初以來低位，港股過去1個半月來横行待變局面正式破局。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 2020/05/21 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 2020/05/20 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 2020/05/19 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 2020/05/18 【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 2020/05/15 【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 疫情 香港股票 香港人權及民主法案 國安法 恒生指數 生物科技股 中美貿易戰 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入