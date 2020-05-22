【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享）

中央在港推行「港版國安法」態度強硬，市場憂慮本港抗爭者激烈反彈的同時，更擔心引發中美緊張關係升級。市場避險情緒高緒，恒指半日跌逾1100點，恒指失守23200點，見4月初以來低位，港股過去1個半月來横行待變局面正式破局。

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