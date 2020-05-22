【無障礙關注日】Google Action Blocks登場　為認知障礙人士提供協助

▲ Google更新並正式推出多項Android輔助功能，其中包括去年開始試驗的Action Blocks。

科技巨頭之一的Google近年致力發展無障礙領域的輔助科技，所以今年適逢「全球無障礙關注日」，Google決定更新並正式推出多項Android輔助功能，其中包括去年開始試驗的Action Blocks，在昨（21日）起開始供用家在Google Play中下載。

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Google機械學習公平性與無障礙技術總經理Eve Andersson表示，在2015年到2050年間，超過60歲以上的人口將由12%提升到20%。而Google決定正式推出Action Blocks予用戶下載，助認知障礙及認知衰退者執行任務。

Google資深軟件工程師Ajit Narayanan透露，Action Blocks是以Google Assistant為基礎，用家可自訂如「打電話給媽媽」、「分享位置」及「開關燈」等選項設置在首頁上，用家透過簡單的按壓操作就可完成操作，助認知障礙族群執行任務。

值得注意的是，目前Action Blocks僅有英文使用方式，不過由於該功能是基於Google Assistant執行，所以僅在設定時會受到影響，在實際操作上不會有太大影響。而預設選項中，Action Blocks提供撥打電話、開始視像對話、播放影片、播放音樂、設定鬧鐘、設置溫度、等功能，用家亦可自行透過客製化功能設置不同操作功能。

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責任編輯：曾曉汶