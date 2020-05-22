【疫市營商】素食市場受惠疫情　生意不跌反升

▲ 新冠肺炎疫情未止，各行各業均受嚴重打擊，不過超市生意卻受惠疫情，不跌反升，成為逆市奇葩。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情未止，衝擊全球經濟活動，各行各業均受嚴重打擊，旅遊、酒店、餐飲和零售業更是首當其衝。相比之下，超市生意卻受惠疫情，不跌反升，成為逆市奇葩。

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甘薯葉素食超市創辦人王世豪（Gordon）指，由於素食食材屬於必需品，比起其他行業影響相對較低。而且，在疫情肆虐下，市民遵守政府呼籲避免社交聚餐，更多人傾向選擇留在家中煮飯。不論是門市，抑或是網上生意都有明顯上升，營業額增長超過10%，成功在疫市中突圍。

▲ 甘薯葉素食超市創辦人Gordon指，由於素食食材屬於必需品，比起其他行業影響相對較低；門市及網上生意都有明顯上升，營業額增長超過10%，成功在疫市中突圍。（陳靜儀攝）

另一方面，由於街上人流大幅下降，食肆生意大受影響，早前政府更頒例限制餐廳人數，餐飲行業個個叫苦，純素餐廳POP vegan亦因此難逃被衝擊的命運。不過早在頒例前，Gordon就已經決定暫停餐廳營業，關閉了超過三個星期，不但能保障員工和客人的健康，又能節省營運成本。

堅持食品質素 親自監察生產

甘薯葉開業至今6年，已擴展至3間分店，分別位於北角、太子及葵興。Gordon認為，由於素食仍屬新興市場，未能取代主流餐飲趨勢，即使分店設於旺區也沒太大幫助，所以店舖選址主要在二、三綫地區，既不必承受昂貴租金，亦能方便街坊和市民。其後，Gordon又曾在深圳開辦供應素食Fine Dining的食肆，可惜業務發展不理想，失敗告終。2018年，他再在中環蘇豪區開設純素餐廳POP vegan，餐廳主張無蒜和無蛋奶，成功吸引不少素食愛好者。

▲ 由於素食仍屬新興市場，未能取代主流餐飲趨勢，即使分店設於旺區也沒太大幫助，所以店舖選址主要在二、三綫地區。（陳靜儀攝）

▲ 2018年，Gordon在中環蘇豪區開設純素餐廳POP vegan，餐廳主張無蒜和無蛋奶，成功吸引不少素食愛好者。（受訪者提供圖片）

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同為純素餐廳老闆，近水樓台，以為在餐廳一定會找到超市貨品的蹤影？Gordon直言「只有十分一的菜式用了素食超市賣的食材」，希望盡量選用新鮮原材料入饌，讓客人對素食品改觀。

現時人造肉熱潮興起，雖然會對傳統素食帶來衝擊，但仍樂見素食市場百花齊放，成為未來飲食新趨勢。

記者：施雯雯