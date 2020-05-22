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【港版國安法】遠期港滙續挫 法國外貿銀行：短期港滙需視美國反應及IPO需求

金融經濟 12:19 2020/05/22

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受港版國安法影響，12個月遠期港匯連續兩日大幅下跌

訂立「港版國安法」如箭在弦，消息令昨日港滙明顯波動，即期港滙錄得近兩個月最大單日跌幅，其後跌幅有所收窄。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，未來港滙要視乎兩個因素，分別是美國對「港版國安法」的回應，以及中概股來港上市帶動的資金需求。

截至下午12時10分，即期港滙報7.7538，較昨日略為回升0.01%。不過，12個月遠期港滙繼昨日大跌0.35%至約7.8水平後，今日進一步走低0.22%至7.82。

吳卓殷指，港元昨日雖有較明顯跌幅，但離7.8、甚至7.85的弱方兌換水平仍有一段距離，反映市場有一定反應，但並非太劇烈，暫亦未見大規模資金流出。這或與政策相關細節、操作方法、美國反應等因素仍有待觀察有關。不過，今日港股急挫，本地地產及零售相關股份遭到拋售，反映市場短期存有憂慮。

雖然美國總統特朗普昨表示如中國在港實施國安法，美國將強烈回應，但吳卓殷認為，仍要觀察美國將有何具體行為、措施會否影響市場信心等，現時看來美國會大動作回應令港元進一步急挫的可能性較低。

除了國安法外，吳卓殷相信，短期內中概股回港上市帶動的資金需求亦會影響港滙走勢。

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編輯：謝智聰

美國 中國 香港股票 經濟 銀行 港元 港滙 IPO 國安法

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