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【口罩供應】Pricerite實惠X CareHK匯愛口罩　即時接受登記（附連結）

商業 12:09 2020/05/22

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Pricerite實惠與本地口罩廠CareHK匯愛公布第六批口罩網上登記抽籤安排，將由中午12時開始接受網上登記抽籤。每盒50個口罩，售價為97.5元。

網上登記表格: https://form.pricerite.com.hk

由5月22日(星期五) 中午12時開始至5月24日(星期日) 晚上11點59分， Pricerite 實惠接受網上登記抽籤購買成人及兒童口罩，口罩數量為30萬個，並以低至$1.95/個的價錢發售。有關口罩亦已經成功獲得ASTM Level 1認證，BFE / PFE 測試達≥98%。

隨機抽籤名額:成人裝 4,000位及小童裝2,000位
成人口罩尺寸: 17.5 x 9.5 cm
小童口罩尺寸: 14.5 x 9.5 cm
每盒售價: $97.5
口罩認證: ASTM Level 1 BFE≥98% PFE≥98%
＊每人只限登記1次
 
中籤通知日期為2020年5月28日 (星期四)，將會透過手機短訊通知中籤人士；未中籤人士將會收到相關電郵通知。每名成功獲得口罩名額人士只可限購一盒口罩。上一輪登記口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤。

責任編輯：葉泳珊

實惠家居 新冠肺炎 疫情 口罩

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