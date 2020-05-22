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【美國疫情】美國若爆發第二波疫情　特朗普：不會封鎖國家

環球政經 12:33 2020/05/22

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自3月因疫情封鎖城市以來，美國經濟受到重創，5月開始個州份開始逐步解封，包括疫情最嚴重的紐約州，社會擔心在經濟重啓過程中，疫情或會再度爆發，美國總統特朗普（Donald Trump）周四（21日）稱，即使出現第二波疫情，都不會再次封鎖國家。

新冠疫情爆發以來，全球196已經有近520萬人感染，當中美國疫情最為嚴重，感染案例周四增至162萬宗。特朗普周四於密歇根州參觀汽車制造工廠時說: 「我們會撲滅大火，我們不會關閉美國。」

特朗普此前曾稱美國疫情是「餘火」（embers），可能會持續到今年夏天，他是次表示，不論疫情是「餘火」還是「大火」，都會將之撲熄，但不會封鎖整個國家了。此前他曾不斷上調疫情死亡人數預測，最新上調至10萬人，但是事實上，截至周四美國已經因為新冠病毒死亡9.6萬人，距離他的預測僅差不到4,000人，周四當日美國新增死亡案例1,418宗。

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雖然在特朗普的催促下，美國50州都已經開始解封，但美勞動數據顯示，上周仍有逾240萬人受企業倒閉或裁員影響而首次申請政府失業救濟金，疫情之後近3900萬人已經申領失業救濟金，如若爆發第二波疫情，勢必影響特朗普連任。

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撰文 : 國際組

紐約州 密歇根 裁員 經濟 美國 特朗普 疫情

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