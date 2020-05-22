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【保就業】環境局開設逾500個職位　首批下周開始招聘

商業 12:00 2020/05/22

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環境局將開設逾500個職位，首批100個將會於下周開始招聘。（資料圖片）

新冠肺炎對本地經濟構成嚴重打擊，環境局在保就業創職位措施下推出「綠色就業計劃」，在未來數月開設逾500個與環保範疇有關的有時限職位，首批將會於下周開始招聘。

「綠色就業計劃」首批逾100個職位將於下星期透過不同途徑開始招聘受聘人士，可望於7月至9月期間上任。

生產力局辦網上招聘展　提供近百職位並設網上面試

環境局發言人今日指出：「『綠色就業計劃』涵蓋『EV普及化』、『惜物減廢』及『山海無痕』三個環保工作範疇，開設的職位全職和兼職兼備，大部分職位為期約半年至一年，由環保項目統籌員、環保教育主任／助理、環保大使、生態導賞員、環保調查員以至工人等，適合不同技能及學歷人士。」

為推動電動車普及化 ，環境保護署（環保署）在「EV普及化」範疇下開設30個項目統籌員（電動車）職位，負責聯絡及協助物業管理公司、業主立案法團及業主委員會等參加此先導資助計劃。

在「惜物減廢」方面，則會開設約30個項目助理（減廢及回收）職位，協助加強支援各項減廢回收項目的工作。環保署轄下的各個「綠在區區」亦會透過其營運機構開設約45個職位，包括環保教育主任、環保教育助理等，提升「綠在區區」的運作。

【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃

餘下職位將於數月內陸續招聘
　其餘約400個職位會於未來數月陸續進行招聘，包括環保署及漁農自然護理署「山海無痕」的範疇下，開設150個環保大使及50個清潔工人職位，主要分兩個階段招聘，首階段招聘工作於六月進行。

計劃下另聘請50個生態導賞員及技工，合力推廣保護郊野公園和偏遠鄉郊的環境及生態。此外，為保護海岸環境，環保署亦將招聘約100位環保大使參與淨灘活動及宣傳工作，又會聘請環保調查員協助籌備推展含微膠珠產品自願性淘汰計劃。

為進一步配合「惜物減廢」的工作，環保署亦會聘請逾50位減廢回收環保大使，加強推廣「走塑」午膳先導計劃、減少使用即棄餐具、回收廚餘及園林廢物等。

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責任編輯：葉泳珊

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