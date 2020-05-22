【港版國安法】英美反應大外界憂港失獨立關稅地區　金融業更見凶險？

▲ 外界開始憂慮香港的獨立關稅區等特殊地區會被取消，動搖香港「最級聯繫人」的角色。

全國人大宣布將審議涉及香港的《國安法》議案，消息引起本港金融市場波動，恒指最新跌逾700點，港滙走弱。英國及美國已就《國安法》議案表示關注，外界密切關注香港的特殊地位會否改變。

英美高度關注

美國總統特朗普21日稱，中國政府若在香港推進《國安法》，美國將作出強烈回應。「如果這發生了，我們會非常強力地回應。」美國國務發言人奧爾塔格斯警告，中國強行訂立國安法並不反映香港人的意願，造成高度不穩，並將受到美國和國際社會譴責。她又表示，高度自治與尊重人權是保持香港特殊地位的關鍵。 另外，美國共和民主兩黨參議員將提出法案，制裁在香港實施國安法的中國官員和實體以及制裁與有關實體做生意的銀行。

另一邊廂，英國外交部指出，英國作為《中英聯合聲明》的簽署國，會致力於維護香港的自治，以及尊重一國兩制的模式。BBC報道，據悉唐寧街十號和白宮均面對要求對中國實施某種形式政治和經濟反制的呼聲。

失獨立關稅區地位未算最差？

外界憂慮香港的獨立關稅區等特殊地區會被取消，動搖香港「超級聯繫人」的角色。在2001年中國加入世貿前，香港是成為外資進入大陸市場的重要渠道，但除着中國逐漸與世界接軌，香港中間人的地位正在減弱。雖然除着中美貿易戰開打，香港獨立關稅區的地位再被凸顯。惟有分析指出，本港「轉口港」地位式微，失去獨立關稅區的影響不會太大。

制裁涉金融業將動搖香港地位 投資者用資金表態

「轉口港」角色減弱，金融成為香港最主要的優勢，因為中國尚未完全開放其金融體系，而且香港相對地擁有較為完善的金融體系，港元亦與美元掛勾，貨幣穩定性較強。倘若制裁涉及金融業務，將衝擊香港金融城市的地位。

悲觀來看，西方社會制裁可能會造成強力的政治與聲譽破壞，對各方與投資者造成心理影響，機構可能不會再以香港作為總部。更強力的制裁，甚至可以包括類似針對伊朗的金融制裁、禁止使用美元結算等。這勢必直接衝擊香港國際金融中心，以及中國市場門戶地位。

另一方面，美資在內的外資投資香港金額龐大，一直也是香港金融業資金來源，在港利益不少，而且MSCI納入中國A股、大型中資科網股在港上市後，香港作為內地金融市場門戶或自身大中華市場的代表性都在提高，外國政府即使有意向華施壓，修改香港定位時，也需考慮自身資產管理、金融服務業的影響。

從港股今早表現，恒指跌逾千點，中資、港資股份同樣大跌，足見中外資金對香港金融市場憂慮。

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責任編輯：吳敏芳、麥德銘