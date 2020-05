【美國疫情】特朗普稱就算爆第2波疫情 也不會再封鎖

▲ 美國總統特朗普表明,就算爆發第2波疫情,都不會再次封鎖。

新型冠狀病毒疫情持續之際,美國多州陸續解除封鎖,外界擔心解封進程過急,會引發第2波疫情大爆發。美國總統特朗普(Donald Trump)表明,就算有第2波疫情,都不會關閉國家。

特朗普周四參觀福特(Ford)在密歇根州一間車廠時表示,揚言拒絕再次封鎖,稱:「我們會將火撲滅,我們不會再次關閉國家(We are going to put out the fires. We’re not going to close the country)。」

特朗普過去曾以餘火(embers)形容夏季的美國疫情,他再次表示,不論疫情是餘火還是大火,都會將之撲熄(Whether it is an ember or a flame, we are going to put it out),不會鎖國。

美國國家過敏症和傳染病研究所主任、傳染病專家福西(Anthony Fauci)日前表明,美國毫無疑問(no doubt)會有新一波疫情,強調新冠病毒不會消失,以其傳染性,只要繼續有確診個案,就有爆發機會。

醫學權威福西憂心忡忡,無阻政府解封步伐,美國全國50州都正在解封,包括疫情最嚴重的紐約州。長期封鎖重挫美國經濟,全國有3800多萬人領失業救濟,對特朗普連任相當不利。

責任編輯:文青青

