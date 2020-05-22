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【美國疫情】特朗普稱就算爆第2波疫情 也不會再封鎖

環球社會熱點 11:49 2020/05/22

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美國總統特朗普表明，就算爆發第2波疫情，都不會再次封鎖。

新型冠狀病毒疫情持續之際，美國多州陸續解除封鎖，外界擔心解封進程過急，會引發第2波疫情大爆發。美國總統特朗普（Donald Trump）表明，就算有第2波疫情，都不會關閉國家。

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

【美國疫情】白宮病毒測試被爆「一團糟」有漏網之魚

特朗普周四參觀福特（Ford）在密歇根州一間車廠時表示，揚言拒絕再次封鎖，稱：「我們會將火撲滅，我們不會再次關閉國家（We are going to put out the fires. We’re not going to close the country）。」　

特朗普過去曾以餘火（embers）形容夏季的美國疫情，他再次表示，不論疫情是餘火還是大火，都會將之撲熄（Whether it is an ember or a flame, we are going to put it out），不會鎖國。

【美國經濟】上周244萬人首領失業救濟遜預期 9周累計3860萬人申領

【美國疫情】50州全部解封 重啟經濟活動

美國國家過敏症和傳染病研究所主任、傳染病專家福西（Anthony Fauci）日前表明，美國毫無疑問（no doubt）會有新一波疫情，強調新冠病毒不會消失，以其傳染性，只要繼續有確診個案，就有爆發機會。

醫學權威福西憂心忡忡，無阻政府解封步伐，美國全國50州都正在解封，包括疫情最嚴重的紐約州。長期封鎖重挫美國經濟，全國有3800多萬人領失業救濟，對特朗普連任相當不利。

英國智庫：疫情料令特朗普大選「歷史性慘敗」

【中美角力】彭博社評中國戰狼外交 錯過彰顯國力機遇

責任編輯：文青青

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