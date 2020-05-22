【港版國安法】1個月HIBOR抽升至1厘　H按負擔增多少？（第二版）

▲ 港滙走弱之際，港元拆息今日全面大幅抽升。

全國人大宣布將審議涉及香港的《國安法》議案，消息引起本港金融市場波動，港滙走弱之際，港元拆息今日全面大幅抽升，與供樓按揭相關的1個月拆息重上1厘以上。近期港元流動性增加，不少H按計劃的供樓利息重回封頂息以下，但最新拆息抽升，供樓負擔也重新回升。

根據香港銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.34167厘，較上交易日升0.22厘；1星期及2星期拆息最新報0.86393厘及0.89786厘，分別抽升0.56厘及0.395厘。與供樓按揭相關的1個月拆息最新報1.01893厘，較上日升0.39厘，重上1厘。

長息的升幅較溫和，3 個月拆息最新報1.28869厘，較上交易升0.23厘；6 個月及12個月拆息分別報1.38304厘及1.53196厘，各升逾8點子。

港匯今早先跌後回穩，曾低見7.7551，最新報7.7527。

H按息率回升 月供即時貴數百

以市場H按利息低至H+1.24厘，封頂息2.5厘，以周四（21日）1個月HIBOR報0.62827厘，樓按還款期25年計，每100萬元按揭貸款，月供款約4176元。

以周五最新拆息1.01893厘計，供款利息約2.26厘，仍在封頂利息以下，但每100萬元按揭貸款，最新月供4366港元，較前一日結算息率高出190元。若樓按貸款達500萬元，每月支出就增近1000元。

（第二版加入H按價格推算）

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記者：吳敏芳、麥德銘