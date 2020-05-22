  • 27°C
香港時間 : 2020522日 (五) 12:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】1個月HIBOR抽升至1厘　H按負擔增多少？（第二版）

金融經濟 12:49 2020/05/22

分享：

港滙走弱之際，港元拆息今日全面大幅抽升。

全國人大宣布將審議涉及香港的《國安法》議案，消息引起本港金融市場波動，港滙走弱之際，港元拆息今日全面大幅抽升，與供樓按揭相關的1個月拆息重上1厘以上。近期港元流動性增加，不少H按計劃的供樓利息重回封頂息以下，但最新拆息抽升，供樓負擔也重新回升。

根據香港銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.34167厘，較上交易日升0.22厘；1星期及2星期拆息最新報0.86393厘及0.89786厘，分別抽升0.56厘及0.395厘。與供樓按揭相關的1個月拆息最新報1.01893厘，較上日升0.39厘，重上1厘。

長息的升幅較溫和，3 個月拆息最新報1.28869厘，較上交易升0.23厘；6 個月及12個月拆息分別報1.38304厘及1.53196厘，各升逾8點子。

港匯今早先跌後回穩，曾低見7.7551，最新報7.7527。

H按息率回升　月供即時貴數百

以市場H按利息低至H+1.24厘，封頂息2.5厘，以周四（21日）1個月HIBOR報0.62827厘，樓按還款期25年計，每100萬元按揭貸款，月供款約4176元。

以周五最新拆息1.01893厘計，供款利息約2.26厘，仍在封頂利息以下，但每100萬元按揭貸款，最新月供4366港元，較前一日結算息率高出190元。若樓按貸款達500萬元，每月支出就增近1000元。

（第二版加入H按價格推算）

相關文章：

【港版國安法】英美反應大外界憂港失獨立關稅地區　金融業更見凶險？

【港版國安法】港元遠期及港股ETF反映交易員押注香港將面臨不確定性

【港版國安法】港滙急貶近40點子逾兩周最弱　金管局：港元市場運作正常（第二版）

記者：吳敏芳、麥德銘

拆息 港滙 港元 香港

上一篇文章

【港版國安法】北水湧港港匯回穩 國家隊全方位撐市?（訂戶專享）

下一篇文章

【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】港滙急貶近40點子逾兩周最弱　金管局：港元市場運作正常（第二版）
【港版國安法】港滙急貶近40點子逾兩周最弱　金管局：港元市場運作正常（第二版）
【bossini易主】堡獅龍全日狂升98%　現價為李寧入主價10倍（第三版）
【bossini易主】堡獅龍全日狂升98%　現價為李寧入主價10倍（第三版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】騰訊概念股移卡第二日孖展351億　超購212倍（第二版）
【新股IPO】騰訊概念股移卡第二日孖展351億　超購212倍（第二版）
【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？
【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？
【恒指夜期】恒指夜期收市低水535點　黑期跌437點（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市低水535點　黑期跌437點（不斷更新）