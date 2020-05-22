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【黑客入侵】調查：WolfRAT間諜程式重現　竊取通訊內容

科技 11:37 2020/05/22

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WolfRAT近日就偽裝成合法程式，對WhatsApp及Messenger用戶採取攻擊行動，並將資料上傳到由黑客所掌控的C&C伺服器上。

WhatsApp及Facebook Messenger等通訊軟件，已成為全球民眾主要社交溝通工具之一，大小二事都會在程式上分享。不過最近有調查發現，專門竊取Android通訊程式內容的間諜程式WolfRAT近日就偽裝成合法程式，對WhatsApp及Messenger用戶採取攻擊行動，並將資料上傳到由黑客所掌控的C&C伺服器上。

>>>【網絡安全】黑客自動化攻擊　科技業首當其衝

>>>台總統府遭入侵曝光「機密文件」　當局澄清內容為偽造

網絡安全公司Cisco Talos發表威脅情報中心報告，揭露間諜程式WolfRAT近日重新活動，偽裝成合法程式，如Google Play或Flash更新程式，當用戶安裝後就可即時竊取裝置上的通訊內容，當用家開啟WhatsApp、Messenger或Line後，就會立刻進行屏幕截圖，並將內容上傳到C&C伺服器。

據資料顯示，WolfRAT目前主要目標為泰國的Android手機用戶，不過並不排除WolfRAT會擴大目標，攻擊其他國家或地區用戶。

事實上，WolfRAT與惡名昭彰的間諜程式組織Wolf Research為相同組織，主要為德國專門開發間諜與竊聽程式。不過在2018年，美國戰略與國際研究中心的研究人員公開Wolf Research惡行後，Wolf Research就關閉了。而Cisco Talos認為WolfRAT是次大動作進行攻擊，是要昭告天下Wolf Research要重出江湖。並藉此警告Android用家要小心處理通訊軟件內容。

>>>【Zoom安全疑雲】黑客入侵遙距聖經班播不雅片段　美國教堂怒告Zoom

責任編輯：曾曉汶

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