【瑞幸風波】瑞幸急於取代星巴克地位惹禍？　現傳大規模裁員

▲ 有傳瑞幸咖啡打算以研發部為主，裁減最少5成的員工。

中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee），自從4月初於美國被爆財務造假後，風波不斷。據外媒報道，該品牌打算以研發部為主，裁減最少5成的員工；而研發部人員主要位於其總部廈門，目前有約1,000名員工。

該品牌除了近日被傳裁員外，在中國亦再被爆出其他風波。事源有食客到門店購買飲品並飲用後，當晚腹瀉並向該門店負責人投訴。其後被發現製造飲品的原材料已過了期。最後，該名食客獲賠償200元人民幣的購物卡，以供下次使用。

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成立約3年 開設4507間門店

其實瑞幸咖啡成立於2017年，總部設於廈門。不但於2019年開設了4507間直營門店，還一度打算於2021年年底，開設1萬間門店。除了開店外，它發展時亦致力提供多個消費優惠給消費者，以擴大市場佔有率。

據內地媒體報道，瑞幸在2018年首三季度賣出3670萬杯咖啡，累計銷售達3.75億元人民幣。不過，虧損則達8.57億元人民幣，即平均每賣一杯咖啡，虧損23元人民幣。雖然它賣一杯蝕一杯，但目標卻是取代星巴克。

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為了成為中國咖啡界的主要品牌，它主打線上配合線下的消費。即凡購買產品，須於手機下單，再到門店取貨的服務方式。此舉減少店舖新銀員的同時，還可藉此分析食客的數據，以研究及加強針對消費者的銷售方式。

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不過，即使瑞幸視全球知名連鎖咖啡店星巴克為主要競爭對手，更一度於中國入稟，稱其壟斷中國的咖啡市場。星巴克卻以「無意參與其他品牌的市場炒作」為由回應事件。而最後入稟控告星巴克壟斷市場，亦以它撤銷入稟作結。

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責任編輯：馬意文