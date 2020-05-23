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【油價回升】油價重返30大關　重回正常水平仍待1年

環球政經 12:00 2020/05/23

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上月油價跌至負值，引發金融市場近十年來「最大慘案」，不少在低價買入原油期貨的投資者「偷雞不成蝕把米」，賺不到錢之餘更要倒蝕，更有很多初涉原油市場的投資者買入原油ETF後，因不知期油轉倉的原理而中伏，但其實在過去一個月間，紐約期油已重回30元水平，但究竟30元會成為油價新的「阻力位」還是「支持位」？

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油價未來走勢，或多或少關係到石油的供求關係，而據美國能源訊息管理局（EIA），美國石油產量在過去超過一個月中，每日減產150萬桶至每日生產1160萬桶，未來可能會再減少50至100萬桶。同時，美國政府對石油需求也見上升，由4月每日510萬桶大幅上升至現時740萬桶，可見在需求上升同時供應卻正在減少。

相關新聞: 【iMoney基金投資】跌到落負數　撈油揀3175定3097？(第二版)

不過，這頂多只能令油價保持現有水平，能否重回40元以上較正常的水平，則關係到供求關係能否回復正常，而EIA對此卻不太樂觀，認為需要多一年時間才可回復正常。而即使美國原油庫存在過去兩周首次出現下跌後，美國原油庫存仍然處於歷史高位，反映原油供求極不平衡，石油價格重回正軌，仍然漫漫長路。

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撰文 : 國際組

期貨 ETF 轉倉 金融 紐約期油 紐約 美國 買入 石油

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