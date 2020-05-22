【港版國安法】特朗普：我不知是啥 但美國會強烈回應

▲ 【港版國安法】特朗普：我不知是啥 但美國會「強烈回應」

全國人大計劃審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，中美角力火上加油。美國總統特朗普揚言，北京如果實施港版國安法，美國會予以「強烈回應」。但特朗普未有交代美國具體打算怎樣做，只表示會在適當時候發表全面聲明。中國

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【港版國安法】彭定康：已去信外相藍韜文促關注

特朗普周四（21日）在美國密歇根州底特律市視察福特車廠期間，回應中方計劃訂立港版國安法。特朗普稱：

「我不知這是甚麼，因為現在沒有人知道是甚麼。如果發生，我們會非常強烈地回應。」

（I don't know what it is because nobody knows yet. If it happens, we'll address that issue very strongly.）

【港版國安法】美國會倡制裁中共官員 連燒助實施機構銀行

【中美角力】彭博社評中國戰狼外交 錯過彰顯國力機遇

第13屆全國人大3次會議周五（22日）在北京開幕。大會事前發出風聲，會審議建立香港特區維護國安法律，遏止分裂、煽動、外國勢力干預及恐怖主義活動。

人民網發表評論指，香港特區缺乏系統有效法律規制和執行機制，成為維護國家安全短板，填補漏洞理所當然、勢在必行。

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責任編輯：方圓之