【港版國安法】特朗普：我不知是啥 但美國會強烈回應

▲ 【港版國安法】特朗普:我不知是啥 但美國會「強烈回應」

全國人大計劃審議「港版國安法」,建立香港特區維護國家安全法律制度,中美角力火上加油。美國總統特朗普揚言,北京如果實施港版國安法,美國會予以「強烈回應」。但特朗普未有交代美國具體打算怎樣做,只表示會在適當時候發表全面聲明。中國

【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍

【港版國安法】彭定康:已去信外相藍韜文促關注

特朗普周四(21日)在美國密歇根州底特律市視察福特車廠期間,回應中方計劃訂立港版國安法。特朗普稱:

「我不知這是甚麼,因為現在沒有人知道是甚麼。如果發生,我們會非常強烈地回應。」

(I don't know what it is because nobody knows yet. If it happens, we'll address that issue very strongly.)

【港版國安法】美國會倡制裁中共官員 連燒助實施機構銀行

【中美角力】彭博社評中國戰狼外交 錯過彰顯國力機遇

第13屆全國人大3次會議周五(22日)在北京開幕。大會事前發出風聲,會審議建立香港特區維護國安法律,遏止分裂、煽動、外國勢力干預及恐怖主義活動。

人民網發表評論指,香港特區缺乏系統有效法律規制和執行機制,成為維護國家安全短板,填補漏洞理所當然、勢在必行。

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:方圓之