【港版國安法】彭定康：已去信外相藍韜文促關注

全國人大宣布將會審議「港版國安法」,引起外界關注。英國外交部及香港最後一任港督彭定康,也就港版國安法發聲,及表示密切關注。

【港版國安法】美國會倡制裁中共官員 連燒助實施機構銀行

【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍

英國外交部指,正密切追蹤中國審議「港版國安法」的報道,重申希望中方尊重香港的權利、自由和高度自治。英國外交部又強調,英國作爲中英聯合聲明的簽署國,會致力維護香港的自治及尊重一國兩制的模式。

彭定康(Chris Patten)形容有關法案「是對香港自治、法治和基本自由的全面攻擊。」(comprehensive assault on the city’s autonomy, rule of law, and fundamental freedoms)彭定康指中英簽署的聯合聲明明確指出,香港高度自治、權利及自由都會保持50年不變,他最近已去信英國外相藍韜文(Dominic Raab)要求英國政府關注事件,促對方保證中英聯合聲明不會遭到破壞。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:何穎兒

▲ 彭定康形容港版國安法是對香港自治、法治和基本自由的全面攻擊。