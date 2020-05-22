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【港版國安法】彭定康：已去信外相藍韜文促關注

環球政治 10:55 2020/05/22

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全國人大宣布將會審議「港版國安法」,引起外界關注。英國外交部及香港最後一任港督彭定康，也就港版國安法發聲，及表示密切關注。

【港版國安法】美國會倡制裁中共官員 連燒助實施機構銀行

【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍

英國外交部指，正密切追蹤中國審議「港版國安法」的報道，重申希望中方尊重香港的權利、自由和高度自治。英國外交部又強調，英國作爲中英聯合聲明的簽署國，會致力維護香港的自治及尊重一國兩制的模式。

彭定康（Chris Patten）形容有關法案「是對香港自治、法治和基本自由的全面攻擊。」（comprehensive assault on the city’s autonomy, rule of law, and fundamental freedoms）彭定康指中英簽署的聯合聲明明確指出，香港高度自治、權利及自由都會保持50年不變，他最近已去信英國外相藍韜文（Dominic Raab）要求英國政府關注事件，促對方保證中英聯合聲明不會遭到破壞。

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責任編輯：何穎兒

彭定康形容港版國安法是對香港自治、法治和基本自由的全面攻擊。

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