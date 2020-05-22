【滙豐股價】「千人操」買盤無懼大跌市兼滙豐破底　散戶愈跌愈買

▲ 【滙豐股價】「千人操」買盤無懼大跌市兼滙豐破底 37元價位排隊撈貨

「港版國安法」納入全國人大會議議程，港股大跌逾1100點，滙豐 （00005） 跌逾6%續破底。雖然前景未明大市下挫，滙豐股價破底，散戶對滙豐繼續不離不棄，分別於滙豐37元及36元排出「千人操」買盤撈貨，散戶愈跌愈買。

下午3時13分，滙豐跌穿36元，低見35.9元，36元千個買盤再次全部掃清。

下午3時4分，滙豐跌幅擴大至6%，低見36.05元。滙豐36價位再次出現1000個買盤，涉230萬股或8280萬元。

滙豐尋底勢頭未止，中午收報36.7元，跌4.7%，成交17.9億元。滙豐中午收市前跌穿37元關口，低見36.65元。滙豐跌穿37元後，散戶買盤未見進一步護盤，暫於36.5元排出234個買盤，涉56萬股。

上午11時49分，滙豐跌幅突擴大至逾4%，破底低見36.8元。之前排出的37元1400個買盤全數掃清，涉350萬股或近1.3億元。

上午10時42分，滙豐於37元價位出現1000個買盤，涉260萬股或9620萬元。

今年以來，滙豐股價已累跌39%。50隻藍籌股之中，表現排尾3，僅次聯通 （00762） 及瑞聲 （02018） 。

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責任編輯︰梁浩碩