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Google Cloud與美國防部簽約　助偵測及對抗網路威脅

科技 10:30 2020/05/22

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Google Cloud本周宣布，與美國國防部簽署合作協議，為該部門設置安全雲端管理解決方案，助偵測及對抗來自全球各地的網路威脅。

研究機構IDC日前指出，近年受到貿易戰、公共衛生危機及不確定的政經政治經濟環境影響，使各國政府與企業皆面臨嚴重的資訊戰及網路威脅。Google Cloud本周宣布，與美國國防部簽署合作協議，為該部門設置安全雲端管理解決方案，助偵測及對抗來自全球各地的網路威脅。

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Google Cloud在官方網誌中表示，此方案奠基於混合雲應用平台Anthos，並整合Istio與Netskope的安全技術，允許美國國防部的國防創新部門（Defense Innovation Unit）可在Google Cloud、AWS及Microsoft Azure上使用網路服務，而Google Cloud就會控制管理，進行即時的網絡監控及存取控制等，不會影響速度和可靠性，保障美國國防部快速解決網路威脅問題。

與此同時，美國國防部另一競標案，價值100億美元的「聯合企業防禦基礎設施」（JEDI）合約同樣進行得如火如荼，微軟及亞馬遜等企正積極資助遊說者進行遊說活動。不過由於無法確定JEDI是否符合該Google Cloud的AI準則，因此Google Cloud目前決定放棄參與該JEDI。

>>>【科技抗疫】蘋果Google推出肺炎接觸史追蹤API　逾20國研引入

責任編輯：曾曉汶

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