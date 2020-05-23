【港版國安法】下周四表決前地產股先急挫　下一步會到樓價嗎？

▲ 【港版國安法】本港地產、銀行股下挫 「港版國安法」納入全國人大會議議程

新冠肺炎疫情紓緩，近期樓市交投回升，無論一手、二手市場皆轉熱。發展商陸續推盤之際，突殺出「港版國安法」。港股周五急近1350點，地產股成跌市重災區，恒生地產分類指數周五挫逾7.7%。樓價未跌，地產股先挫。市場密切關注樓價會否跟隨股市下跌。

「港版國安法」納入全國人大會議議程，並料5月28日（下周四）表決。本港地產股首當其衝。新世界 （00017） 周五跌近1成， 盤中低見7.98元，失守8元關口，全日收報8.01元。信置 （00083） 亦挫一成、長實 （01113） 跌8.4%、新地 （00016） 則跌7.8%、恒地 （00012） 跌6.7%。

CCL本周升幅顯著 惟再添變數

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報177.54點，按周升0.91%，升幅為27周最大，更創11周新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，復活長假後，部分買家率先入市，二手買賣回升，相信當時樓價成功尋底，並累積上升動力。他續指，其後五一長假期間後，樓市交投急增，確認樓價見底回升，並將進入新一輪升浪。

事實上，過去去數周，部分樓市分析員已轉軚，重新看好樓市。花旗此前發表報告指，隨着疫情緩和，本港樓市及零售市道將於本月反彈，料樓價至年底將升5%至10%。惟目前再添變數。

「港版國安法」的消息仍尚待消化，不明朗因素下，投資者料繼續「現金為王」，股票屬流動性高資產，自然早沽早著。然而，磚頭流動性較低，價格料不會一時三刻反映。至於樓價會否跟跌，除了視乎局勢，未來發展商推盤的取態、一手價格也是關鍵因素。

編輯：吳敏芳

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