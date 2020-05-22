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【港版國安法】特朗普：倘實行將作強烈反應

環球政經 09:39 2020/05/22

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全國人大會議今日開幕，將審議有關香港維護國家安全的決定。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，尚未得知法案的細節，但倘若成事，白宮會作出強烈反應，並表示會在適當時間就香港問題發表聲明。

相關文章：【港版國安法】美兩黨參議員提法案擬制裁中國官員

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美國國務院女發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）警告，維持高度自治及尊重人權是香港享有特殊地位的關鍵，中國採取任何違反港人意願的立法，都會造成嚴重動盪，美國與國際社會必定予以強烈譴責，呼籲中國履行中英聯合聲明。

特朗普去年簽署《香港人權與民主法》，要求國務院每年檢視香港自治情況，以判斷香港是否仍可享有目前的特殊地位。奧特加斯又重申，美國將延遲向國會提交香港年度評估報告，並在報告內納入在人大會議期間或舉行前，中方任何可能進一步損害香港自治的行為。

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