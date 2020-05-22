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【港版國安法】美兩黨參議員提法案擬制裁中國官員

環球政經 10:18 2020/05/22

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全國人大會議今日將審議有關香港維護國家安全的決定，共和黨參議員圖米（Pat Toomey）及民主黨參議員范赫倫（Chris Van Hollen）聯合提出法案，擬制裁實施「港版國安法」的中國官員和相關實體，及與有他們有生意往來的銀行。

共和黨參議員霍利（Josh Hawley）亦在參議院提出決議案，譴責中國違反協議承諾，企圖剝奪香港自由，並在Twitter呼籲所有自由國度與香港站在一起。

相關文章：【港版國安法】特朗普：倘實行將作強烈回應

另外，多名美國國會議員在Twitter發聲，表達關注。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）批評北京企圖終止香港一國兩制，令人深感不安，試圖繞過香港立法會的舉措亦完全不尊重法治。

民主黨眾議員、美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席麥高文（Jim McGovern ）同樣發文指，繞過香港立法會之舉嚴重打擊一國兩制核心，北京應重新考慮是否要造成不必要情勢升級，傷害香港及中國本身。他又呼籲特朗普，動用去年11月通過的香港人權與民主法案，帶領國際社會一同支持港人。

相關文章：【港匯急插】人大擬推「港版國安法」 港匯夜期異動

眾議院外交委員會的共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）亦強烈敦促北京當局，勿國家安全為由，藉法律之名著對香港進一步施壓，強調任何會壓迫香港人民自由的法律，都可能進一步損害一國兩制基礎，美方不會容忍事情發生。

共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示中國試圖剝奪香港所剩無幾的公民自由，試圖透過法律控制港人，警告任何侵害香港自治行為，將導致美方作出果斷行動。

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