恒生指數半日大瀉1119點　本地股重創地產股重傷（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約325點 道指期貨升83點（不斷更新）

美股下跌，受累中美兩國關係緊張，惟美國首次申領失業救濟人數連續7星期下跌，有助限制跌勢，道指跌101點。恒生指數低開523點，開報23756點，開市後跌幅不斷擴大，半日大瀉1119點，中午收報23160點，失守23200點水平，成交增加至876億元。

【港版國安法】英美反應大外界憂港失獨立關稅地區 但還有更差下場

【港版國安法】港元拆息大幅抽升1個月息重上1厘 港滙續弱

新華社：人大將審議《建立健全香港維護國家安全法》（附人大發言人回應）

【12：38】恒指黑期跌約1095點，報23144點；道指期貨跌156點，報24220點。

【12：10】阿里巴巴 （09988） 績前跌3.8%，美團 （03690） 跌4.8%；小米 （01810） 更傷跌6.6%。

【阿里巴巴業績】阿里收市後放榜 料上季經調整盈利跌3成

【12：04】銀行股方面，除滙豐 （00005） 破底跌逾4%，渣打 （02888） 跌4.6%；恒生 （00011） 跌6.3%；東亞 （00023） 跌4%；中銀香港 （02388） 跌6%。

【12：04】地產股恒地 （00012） 跌4.6%；新地 （00016） 跌7.1%；新世界 （00017） 跌8.1%；信置 （00083） 跌8.6%；長實 （01113） 跌6.7%。另外，領展 （00823） 跌8.1%，破底低見62.3元；港鐵 （00066） 跌6.6%。

【12：02】滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 分別跌逾4%；友邦 （01299） 跌逾6%。另外，港交所 （00388） 、中移動 （00941） 跌3.3%。

【12：00】恒生指數半日瀉1119點，中午收報23160點，國指中午收報9466點，跌383點，半日成交876億元。

【11：53】滙豐 （00005） 跌幅突擴大至逾4%，破底低見36.8元。

【11：48】大市中午尾市前跌幅再擴大至近1100點，跌穿23200點水平。

【11：47】騰訊 （00700） 跌幅擴大至4%，低見415.6元；友邦 （01299） 更跌6%，低見66.3元；滙豐 （00005） 跌近4%，破底低見37元，3股已拖低大市近340點。

【11：46】南岸集團 （00577） 突抽升4成，高見0.118元，成交102.9萬元。

【11：43】大市瀉1000點，跌幅突擴至1040點，跌至23240點。

【11：42】港股中午收市前跌近1000點，最多跌997點，跌穿23300點水平。

【11：33】內地股市向下，上證半日跌1.3%；深證跌1.6%；創業板指跌1.9%。

【11：22】小米 （01810） 跌6%，跌穿12元水平，低見11.92元；美團 （03690） 跌4.7%，守120元水平；阿里巴巴 （09988） 績前跌3.4%，失守200元關口，低見198.5元。

【11：12】中美關係緊張，中國稀土 （00769） 逆市造好升6%，高見0.37元。

【10：56】股王騰訊 （00700） 跌幅擴至3.2%，低見419元，跌穿420元前關鍵阻力位。

【10：33】新地 （00016） 、新世界 （00017） 、信置 （00083） 分別跌逾7%；恒地 （00012） 、長實 （01113） 亦跌半成。

【10：30】恒指跌幅擴至900點。

【10：28】港股跌至23400點邊，恒指跌約865點。

【10：10】大市跌幅進一步擴大至800點，跌至23476點。

【10：06】壹傳媒 （00282） 股價挫21.9%，低見0.121元，暫為跌幅最大股份。

【10：04】50隻藍籌股全綫向下，工行 （01398） 跌1.4%，已是表現最好藍籌；九倉置業 （01997） 跌8%，藍籌股中最傷。

【10：00】開拓藥業 （09939） 今首日掛牌，開報20.15元平招股價，早段逆市上升，最新報21.45元，升6.5%，1手500股賺650元。

【09：50】堡獅龍bossini （00592） 繼昨日飈升近1倍後，今早逆市再升17%，破頂高見0.59元。

【bossini易主】堡獅龍全日狂升98% 現價為李寧入主價10倍（第三版）

【09：50】本港地產股及銀行股跌勢加劇，其中新世界 （00017） 跌逾7%，低見8.19元，暫為跌幅最大藍籌。

【港版國安法】本港地產、銀行股下挫 「港版國安法」納入全國人大會議議程

【09：46】康希諾生物 （06185） 股價反彈，今早逆市升1.7%，高見226.6元。康希諾昨晚發公告，強調公司營運正常，並不知悉導致價格波動的任何明確原因，或任何必須公佈以避免股份出現虛假市場的資料或任何內幕消息。

【生科股】康希諾股價曾急跌22% 公司：營運正常、不悉任何波動原因

【09：35】港股下挫，反向ETF造好，FI二南方恒指 （07500） 升5.3%，高見7.87元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 跌3%，低見199.6元，最新於200元水平爭持。

【09：33】滙豐 （00005） 跌逾2.5%，破底低見37.45元。

【09：31】港股開市後跌幅擴大至近700點，最新報23594點，跌687點。

【09：26】本港地產股下挫，恒地 （00012） 跌3%；新地 （00016） 跌4.1%；新世界 （00017） 跌4.3%；信置 （00083） 跌1%；長實 （01113） 跌1.4%。

另外，領展 （00823） 跌2.7%；港鐵 （00066） 跌2.2%。

【09：24】阿里巴巴 （09988） 將於今日公布業績，股價績前跌0.6%，開報205元；美團 （03690） 跌0.7%，開報126.7元；小米 （01810） 跌1.6%，開報12.5元。

【09：23】其他重磅藍籌方面，友邦 （01299） 跌3%；港交所 （00388） 跌1.4%；中移動 （00941） 跌0.2%。

【09：20】恒生指數低開523點，開報23756點。滙豐 （00005） 跌2.3%，跌穿38元水平，開報37.6元；騰訊 （00700） 跌1.5%，開報427元。

【09：16】人民幣中間價報7.0939，下調71點子。

【09：14】即月期指開報23711點，跌417點或1.7%。

【09：05】全國人大會議今日開幕，本報看到的政府工作報告稱，今年沒有提出全年經濟增速具體目標。

【08：32】日經225指數跌47點或0.2%，報20504點；南韓KOSPI指數微升不足1點，報1998點。

【08：32】滙豐 （00005） ADR折合報37.84元，跌1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報427.66元，跌1.3%。

【08：27】恒指黑期跌約325點，報23912點；道指期貨升83點，報24459點。

【08：15】「港版國安法」納入全國人大會議議程，並料5月28日（下周四）表決。「港版國安法」引起市場騷動，交易員押注香港面臨不確定時期。12個月港元遠期合約上升，投資港股；規模13億美元的iShares安碩MSCI香港ETF創下2個月最大跌幅。

【港版國安法】港元遠期及港股ETF反映交易員押注香港將面臨不確定性

【07：00】道指最多曾跌205點，最終跌101點，報24474點；標指跌23點，報2948點；納指跌90點，報9284點。

港股ADR收報23861點，跌419點或1.8%。恒指夜期收報23745點，跌383點或1.6%，低水535點。

道指跌101點港股ADR跌419點 紐約期油6連升

【疫情焦點】全球累計近520萬確診 美國累計確診逾162萬

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩