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恒指黑期跌約325點　道指期貨升83點（不斷更新）

金融經濟 08:34 2020/05/22

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恒指黑期跌約325點　道指期貨升83點（不斷更新）

美股下跌，受累中美兩國關係緊張，惟美國首次申領失業救濟人數連續7星期下跌，有助限制跌勢，道指跌101點。至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約419點，再次跌穿24000點水平，恒指料開報23861點。

【阿里巴巴業績】阿里收市後放榜 料上季經調整盈利跌3成

新華社：人大將審議《建立健全香港維護國家安全法》（附人大發言人回應）

【08：32】日經225指數跌47點或0.2%，報20504點；南韓KOSPI指數微升不足1點，報1998點。

【08：32】滙豐 （00005） ADR折合報37.84元，跌1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報427.66元，跌1.3%。

【08：27】恒指黑期跌約325點，報23912點；道指期貨升83點，報24459點。

【08：15】「港版國安法」納入全國人大會議議程，並料5月28日（下周四）表決。「港版國安法」引起市場騷動，交易員押注香港面臨不確定時期。12個月港元遠期合約上升，投資港股；規模13億美元的iShares安碩MSCI香港ETF創下2個月最大跌幅。

【港版國安法】港元遠期及港股ETF反映交易員押注香港將面臨不確定性

【07：00】道指最多曾跌205點，最終跌101點，報24474點；標指跌23點，報2948點；納指跌90點，報9284點。

港股ADR收報23861點，跌419點或1.8%。恒指夜期收報23745點，跌383點或1.6%，低水535點。

道指跌101點港股ADR跌419點　紐約期油6連升

【疫情焦點】全球累計近520萬確診　美國累計確診逾162萬

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責任編輯︰梁浩碩

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