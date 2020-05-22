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【港版國安法】港元遠期及港股ETF反映交易員押注香港將面臨不確定性

金融經濟 08:13 2020/05/22

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【港版國安法】港元遠期及港股ETF反映交易員押注香港將面臨不確定性

「港版國安法」納入全國人大會議議程，並料5月28日（下周四）表決。「港版國安法」引起市場騷動，交易員押注香港面臨不確定時期。12個月港元遠期合約上升，投資港股；規模13億美元的iShares安碩MSCI香港ETF創下2個月最大跌幅。

12個月港元遠期合約在紐約交易時段上升，預示港元將進一步走弱。「港版國安法」消息出爐前，12個月遠期合約低於7.78，現報7.7988。2019年反修例事件社會動盪時，該合約於8月30日一度觸及7.8610。

【港版國安法】港滙急貶近40點子逾兩周最弱　金管局：港元市場運作正常（第二版）

另外，規模13億美元的iShares安碩MSCI香港ETF曾跌4%，創3月以來最大跌幅，最新跌逾3%，見20.72。相關ETF持有友邦 （01299） 、新地 （00016） 等股票。

美國總統特朗普表示，若中國因為香港去年反修例示威引發的激烈衝突，而對香港實施國家安全法，美國會有強烈的回應。另外，美國民主及共和黨的國會參議員表示，將提案對干預香港自治的中方官員進行懲處，並禁止相關企業的往來業務。

「港版國安法」涵蓋4大範疇，1）禁止分裂國家、2）禁止顛覆中央政府、3）禁止外部干預、4）禁止恐怖主義行為，以基本法附件三在港落實，毋須本地立法。

新華社：人大將審議《建立健全香港維護國家安全法》（附人大發言人回應）

 

ETF 國安法 港元 港滙 香港 中國

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