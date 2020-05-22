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道指跌101點港股ADR跌419點　紐約期油6連升

金融經濟 07:28 2020/05/22

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道指跌101點港股ADR跌419點　紐約期油6連升

道指跌101點
美股下跌，受累中美兩國關係緊張，惟美國首次申領失業救濟人數連續7星期下跌，有助限制跌勢。道指最多曾跌205點，最終跌101點，報24474點；標指跌23點，報2948點；納指跌90點，報9284點。

港股ADR跌419點
港股ADR收報23861點，跌419點或1.8%。恒指夜期收報23745點，跌383點或1.6%，低水535點。

紐約期油6連升
原油價格續升，油價續受惠美國原油庫存連續2星期減少，以及油組落實減產，需求見回升迹象，紐約期油連升6日，收報33.92美元，升0.43美元或1.3%；布蘭特期油收報36.03美元，升0.31美元或0.9%。

美滙指數止跌升0.3%
美滙指數扭轉跌勢，中美緊張帶動美元避險因素支持，美滙指數報99.42，升0.3%。歐元兌美元報1.0953；美元兌日圓報107.6。

美國10年期債息報0.68厘。

紐約期金跌1.7%
美元上升，金價受壓，資金流出金市，紐約期金收報1721.9美元，跌30.2美元或1.7%，現貨金於1725美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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